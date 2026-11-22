رژیم صهیونیستی با محاصره روستاهای زیادی در کرانه باختری و یورش‌های روزانه به آن و همزمان حمایت از اقدامات تروریستی مستمر شهرک‌نشینان علیه ساکنان این روستاها، به دنبال تحمیل واقعیت‌های میدانی جدیدی بر آن است.

جوان آنلاین: هم‌زمان با اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل در روستاهای کرانه باختری، رؤسای شوراهای روستایی هدف تهدیدهای مستقیم سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل قرار دارند؛ وضعیتی که با نگرانی‌های جدی درباره تلاش تل‌آویو برای تحمیل یک واقعیت امنیتی بدون مشارکت تشکیلات خودگردان فلسطین از طریق توقف هماهنگی امنیتی در روستاها همراه است.

کوچ اجباری ساکنان روستاهای کرانه باختری

رؤسای شوراهای روستایی و تحلیلگران سیاسی در کرانه باختری بر این باورند که هدف نهایی رژیم اشغالگر شامل ارتش، شهرک‌نشینان و سرویس‌های اطلاعاتی کوچاندن ساکنان این روستاها از طریق تبدیل زندگی روزمره به یک کابوس فرساینده است؛ روندی که در نهایت اهالی را ناچار به کوچ به مناطق "الف" و سپس ترک نهایی سرزمین فلسطین خواهد کرد.

پایگاه خبری "العربی الجدید" با ده نفر از رؤسا و اعضای شوراهای روستایی گفتگو کرده است که همگی آن‌ها بر افزایش سطح تهدیدات از سوی سرویس اطلاعاتی اسرائیل طی دو هفته گذشته و از طریق یورش مستقیم به منازل یا احضار به دفاتر اطلاعاتی اشغالگران تأکید کردند.

ایجاد واقعیت امنیتی جدید

دراین‌رابطه عادل شدید، نویسنده و تحلیل‌گر سیاسی، در گفتگو با "العربی الجدید" اظهار داشت: رژیم اشغالگر به دنبال ایجاد واقعیت امنیتی جدیدی در کرانه باختری است که در آن، تشکیلات خودگردان از نظر هماهنگی هیچ‌گونه مشارکتی نداشته باشد.

وی افزود: وقایع جاری باید موجب نگرانی تشکیلات خودگردان شود؛ زیرا اسرائیل در تلاش است تا با بازسازی ساختارها یا تشکیل کمیته‌های محلی برای هر روستا و شهر فلسطینی را متلاشی کند تا در نهایت هیچ نهاد رسمی به‌عنوان نماینده فلسطینیان در کرانه باختری باقی نماند.

تهدید رؤسای شوراهای روستایی در کرانه باختری

تهدید رژیم اشغالگر علیه شوراهای روستایی کرانه باختری از تماس‌های مستقیم سازمان اطلاعات آغاز شده و تا مسئول دانستن رؤسای شوراها در قبال هرگونه درگیری با شهرک‌نشینان و حتی تهدید به ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای پیگیری یورش‌های میدانی در روستاهایشان امتداد می‌یابد.

صایل کنعان، رئیس شورای روستایی برقا نیز درباره تهدید اشغالگران اظهار داشت: حدود دو هفته پیش، شورا برای برگزاری جلسه‌ای جهت هماهنگی برداشت زیتون، از ساکنان روستا دعوت کرد؛ اما دقایقی پیش از آغاز جلسه، ارتش اشغالگر به مقر شورا یورش برد و به اهالی حمله کرد و هم‌زمان، واحد دیگری از نیروهای اشغالگر به منزل او نیز حمله کردند.

وی افزود: افسر مسئول مرا تهدید کرد که دیگر حق ندارم اهالی روستا را برای هیچ‌گونه فعالیتی، با هر عنوانی، دعوت کنم و دایره فعالیت شورا تنها به ارائه خدمات محدود شود.

کنعان ادامه داد: افسر اطلاعاتی مرا مجبور کرد پیامی در گروه "فرزندان برقا" (گروه مجازی ساکنان روستا در شبکه‌های اجتماعی) با این مضمون که برداشت زیتون جز با اجازه ارتش انجام نخواهد شد، ارسال کنم. تا این لحظه نیز اهالی نتوانسته‌اند زیتون خود را برداشت کنند، درحالی‌که روستا روزانه هدف یورش‌های ارتش اشغالگر و حملات شهرک‌نشینان قرار دارد.

امنیت؛ مسئولیت انحصاری اطلاعات اسرائیل

"رائد الحاج محمد"، رئیس شورای روستای "جالود" در جنوب شرقی نابلس، نیز تهدید مستقیمی از سوی سرویس اطلاعاتی اسرائیل دریافت کرد؛ با این مضمون که امنیت روستا صرفاً بر عهده اطلاعات اسرائیل است.

وی افزود: پیام‌های افسر اطلاعاتی اسرائیل در جریان احضارم در اول نوامبر سال جاری، کاملاً روشن بود: نخست، امنیت بر عهده سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل است و در صورت وقوع هرگونه حادثه‌ای در روستا مانند حمله شهرک‌نشینان باید تنها با آنان تماس گرفته شود و هیچ ارگان دیگری نباید در جریان قرار گیرد. دوم اینکه، هرگونه برخورد و درگیری با شهرک‌نشینان ممنوع است و در صورت تعرض به هر شهرک‌نشین، روستا به طور کامل مجازات خواهد شد و سوم، میزبانی از فعالان خارجی ممنوع است.

ارسال پیام‌های تهدیدآمیز از طریق گروه‌های روستایی

لؤی شحاده، رئیس شورای روستایی "عین یبرود" واقع در شمال شرقی شهر "بیرا" نیز درباره تهدید اشغالگران در گفتگو با "العربی الجدید" اظهار داشت: آن‌ها زندگی ما را به عذاب واقعی تبدیل کرده‌اند؛ ما در یک زندان زندگی می‌کنیم و هدفشان از این اقدامات، وادارکردن ما به ترک روستا است.

وی افزود: اخیراً توسط سرویس‌های اطلاعاتی بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتم؛ در جریان این بازجویی، مستقیماً تهدید شدم که شورا مسئولیت کامل هرگونه برخورد میان اهالی روستا و شهرک‌نشینان را بر عهده خواهد داشت.

ناتوانی در مقابله با بحران

اعضای شوراهای روستاهایی که "العربی الجدید" با آن‌ها گفتگو کرده است، از جمله جالود، عین یبرود، الساویه، قریوت، المغیر، برقا، بورین، قصره، یاسوف، أبو فلاح و دیگر مناطق همگی بر این باورند که هیچ نهاد فلسطینی یا بین‌المللی قادر نیست راه‌های مسدود شده این روستاها را بازکرده و به وضعیت انزوا و تعرض روزانه پایان دهد.

به گفته این شوراها، تمامی تماس‌ها با بخش‌های هماهنگی مدنی و نظامی فلسطین تنها به یکی از دو پاسخ زیر ختم می‌شود: یا خبر جدیدی از طرف مقابل نداریم و یا فرمانده منطقه در ارتش اشغالگر با این درخواست مخالفت کرده است.

بن‌بست در هماهنگی‌های امنیتی

یکی از اعضای شورای روستایی "بورین" با تشریح این وضعیت اظهار داشت که رژیم اشغالگر به درجه‌ای از غرور رسیده است که به هیچ‌یک از توافق‌های مربوط به هماهنگی قبلی با دستگاه امنیتی فلسطین توجه نمی‌کند.

وی در این باره گفت: ماه گذشته، شهرک‌نشینان درختان زیتون را به آتش کشیدند و هنگامی که نیروهای آتش‌نشانی مستقر در روستا از دفتر هماهنگی نظامی فلسطین درخواست کردند مجوز حرکت برای مهار آتش‌سوزی را دریافت کنند، این دفتر پاسخی از سوی طرف اسرائیلی دریافت نکرد؛ زیرا فرایند اداری خاصی باید طی شود تا هماهنگی لازم جهت حرکت خودروی آتش‌نشانی که در حال حاضر در خودِ روستا مستقر است به سمت محل آتش‌سوزی توسط شهرک‌نشینان صادر شود.

بدترین وضعیت روستاهای فلسطین از سال ۱۹۶۷ تاکنون

"عاید مرار"مشاور حقوقی هیئت مقاومت در برابر دیوار حائل و شهرک‌سازی وضعیت جاری را این‌گونه تشریح کرد: آنچه روستاهای فلسطینی تجربه می‌کنند، بدترین شرایطی است که این سرزمین از زمان جنگ نکسه (جنگ شش‌روزه) در سال ۱۹۶۷(۱۳۴۶) تاکنون با آن روبرو بوده است.

منبع ایرنا