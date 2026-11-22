قیمت طلای جهانی در هفته منتهی به ۲۲ نوامبر با افت حدود ۸ درصدی به محدوده ۳۵۰۰ دلار رسید؛ تقویت دلار، احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا و ریزش سهام فناوری از عوامل اصلی این سقوط بودند.

جوان آنلاین: بازار جهانی طلا در هفته منتهی به ۲۲ نوامبر ۲۰۲۶ با یکی از شدیدترین موج‌های نزولی ماه‌های اخیر مواجه شد؛ به‌طوری‌که بهای هر اونس طلا به محدوده ۳۵۰۰ دلار رسید و این فلز گران‌بها در آستانه ثبت بدترین عملکرد هفتگی خود طی هشت ماه گذشته قرار گرفت. افزایش انتظارات برای بالا رفتن نرخ بهره آمریکا، تقویت دلار، رشد بازده اوراق خزانه‌داری و موج فروش در بازار سهام شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی از مهم‌ترین عوامل این ریزش بودند.

به گزارش مهر، بر اساس گزارش رویترز در ۲۰ نوامبر، بهای هر اونس طلای نقدی با افت حدود ۳ درصدی به ۳۵۱۴ دلار و ۸ سنت رسید. طلا در طول هفته نیز حدود ۸ درصد از ارزش خود را از دست داد؛ افتی که شدیدترین کاهش هفتگی این فلز از مارس ۲۰۲۶ محسوب می‌شود. هم‌زمان، قراردادهای آتی طلای آمریکا نیز با کاهش قابل توجهی همراه شدند.

۱. افزایش احتمال رشد نرخ بهره فدرال رزرو

مهم‌ترین عامل فشار بر بازار طلا، تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران درباره سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا بود. اظهارنظرهای مقام‌های فدرال رزرو و نگرانی آنها از تداوم تورم باعث شد معامله‌گران احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در نشست ماه دسامبر را جدی‌تر بگیرند.

صورت‌جلسه نشست اکتبر فدرال رزرو نیز نشان داد برخی سیاست‌گذاران نسبت به خطر ماندگاری تورم نگران هستند و احتمال نیاز به سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر را مطرح کرده‌اند.

طبق گزارش رویترز در ۲۰ نوامبر،

بازارها احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره آمریکا در دسامبر را حدود ۹۹ درصد برآورد می‌کردند. این موضوع جذابیت طلا را کاهش داد

بازارها احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره آمریکا در دسامبر را حدود ۹۹ درصد برآورد می‌کردند. این موضوع جذابیت طلا را کاهش داد؛ زیرا طلا برخلاف اوراق قرضه و سپرده‌های بهره‌دار، سود دوره‌ای ایجاد نمی‌کند و افزایش نرخ بهره هزینه فرصت نگهداری آن را بالا می‌برد.

۲. تقویت دلار و افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا

عامل مهم دیگر، تقویت ارزش دلار در بازارهای جهانی بود. با افزایش انتظارات برای بالا رفتن نرخ بهره، تقاضا برای دلار و دارایی‌های دلاری افزایش یافت و این مسئله فشار مضاعفی بر قیمت طلا وارد کرد.

از آنجا که طلا در بازارهای جهانی با دلار قیمت‌گذاری می‌شود، افزایش ارزش دلار خرید این فلز را برای سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان سایر ارزها گران‌تر می‌کند و می‌تواند تقاضای جهانی را کاهش دهد.

همچنین افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا باعث شد بخشی از سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های دارای بازده حرکت کنند. رویترز در گزارش ۱۹ نوامبر اعلام کرد دلار به بالاترین سطح خود از آوریل ۲۰۲۵ رسیده بود و افزایش بازده اوراق و انتظارات نرخ بهره بالاتر، از عوامل اصلی سقوط طلا به پایین‌ترین سطح ۱۴ ماه اخیر بودند.

۳

. ریزش سهام شرکت‌های فناوری و فروش طلا برای تأمین نقدینگی

یکی از عوامل مهم و متفاوت در موج نزولی اخیر، بحران اعتماد سرمایه‌گذاران به سهام شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی بود.

با تشدید نگرانی‌ها درباره ارزش‌گذاری شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی و افت شدید سهام این شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران برای جبران زیان‌های خود و تأمین نقدینگی، بخشی از دارایی‌های دیگرشان از جمله طلا را به فروش رساندند.

بر اساس گزارش رویترز در ۱۶ نوامبر، ارزش بازار انویدیا از اوایل اکتبر تا آن زمان حدود ۱.۹ تریلیون دلار کاهش یافته بود. این افت در کنار ریزش سایر سهام فناوری، فشار فروش را به بازار فلزات گران‌بها نیز منتقل کرد.

در چنین شرایطی، حتی طلا که معمولا به‌عنوان دارایی امن شناخته می‌شود، می‌تواند برای تأمین وجه نقد و پوشش زیان سایر سرمایه‌گذاری‌ها فروخته شود. به بیان دیگر، در دوره‌های فشار شدید نقدینگی، سرمایه‌گذاران ممکن است به جای خرید طلا، آن را به منبعی برای تأمین پول نقد تبدیل کنند.

۴. کاهش تقاضای دارایی امن در برابر فشارهای بازار

با وجود افزایش نگرانی‌ها در بازارهای مالی، طلا نتوانست مانند دوره‌های معمول بحران، از تقاضای گسترده سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های امن بهره‌مند شود.

دلیل این موضوع آن است که

در شرایط فعلی، نگرانی از افزایش نرخ بهره و نیاز سرمایه‌گذاران به نقدینگی بر تقاضای سنتی برای طلا به‌عنوان پناهگاه امن غلبه کرده است

در شرایط فعلی، نگرانی از افزایش نرخ بهره و نیاز سرمایه‌گذاران به نقدینگی بر تقاضای سنتی برای طلا به‌عنوان پناهگاه امن غلبه کرده است.

گزارش بلومبرگ در ۲۱ نوامبر نشان می‌دهد که طلا برای پنجمین روز متوالی کاهش یافت و در محدوده ۳۵۰۰ دلار معامله شد. این در حالی بود که افت بازار سهام نیز ادامه داشت و انتظار می‌رفت تقاضا برای دارایی‌های امن افزایش پیدا کند.

به این ترتیب، در مقطع فعلی فشار ناشی از سیاست پولی آمریکا و فروش دارایی‌ها برای جبران زیان‌ها، اثر حمایتی تقاضای پناهگاه امن را تحت‌الشعاع قرار داده است.

۵. تضعیف تقاضای فیزیکی و نگرانی از کاهش خرید بانک‌های مرکزی

یکی دیگر از عواملی که می‌تواند بر چشم‌انداز میان‌مدت طلا تأثیر بگذارد، تغییر وضعیت تقاضای فیزیکی و خرید بانک‌های مرکزی است.

بر اساس گزارش رویترز در ۱۶ نوامبر، بانک‌های مرکزی در فاصله ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۶ حدود ۶۷۵ تن طلا خریداری کرده‌اند؛ با این حال، نشانه‌هایی از کاهش شتاب خرید در این بخش مشاهده می‌شود.

برای نمونه، لهستان که یکی از فعال‌ترین خریداران رسمی طلا بود، در نوامبر به هدف تعیین‌شده برای ذخایر طلای خود، یعنی ۷۰۰ تن، رسیده است. این موضوع احتمال کاهش خریدهای جدید این کشور را مطرح کرده است.

همچنین رویترز از کاهش قابل توجه تقاضا برای شمش و سکه طلا در کنار ورود سرمایه به صندوق‌های قابل معامله مبتنی بر طلا خبر داده است. این تحولات نشان می‌دهد تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار طلا یکدست نیست و نمی‌تواند در همه شرایط مانع افت قیمت شود.

آیا ریزش طلا ادامه‌دار خواهد بود؟

مجموع تحولات بازارهای جهانی نشان می‌دهد افت اخیر طلا تنها ناشی از یک عامل نیست، بلکه حاصل هم‌زمانی چند فشار اقتصادی و مالی است. افزایش انتظارات برای رشد نرخ بهره آمریکا، تقویت دلار، بالا ماندن بازده واقعی اوراق، فروش دارایی‌ها برای جبران زیان بازار سهام و کاهش شتاب برخی منابع تقاضا، مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری این روند نزولی هستند.

در کوتاه‌مدت، مسیر قیمت طلا تا حد زیادی به تصمیمات فدرال رزرو، داده‌های تورمی آمریکا و تحولات بازار سهام وابسته خواهد بود. در صورتی که انتظارات افزایش نرخ بهره تقویت شود و دلار همچنان قدرتمند باقی بماند، احتمال تداوم فشار بر طلا وجود دارد. در مقابل، تغییر مسیر سیاست پولی آمریکا به سمت کاهش نرخ بهره یا تضعیف دلار می‌تواند زمینه بازگشت تقاضا به بازار این فلز گران‌بها را فراهم کند.