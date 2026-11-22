دادستان عمومی و انقلاب ری می‌گوید دادسرای این شهرستان اموال و دارایی‌های ۵۰ نفر را در ارتباط با اقدامات ضد امنیتی توقیف کرده است.

جوان آنلاین: محمدمهدی رحیمی صبح یکشنبه گفت: دادسرای این شهرستان در روزهای جنگ نیز به فعالیت خود ادامه داده و خدمات‌رسانی به مردم متوقف نشده است.

به گزارش مهر، دادستان عمومی و انقلاب ری افزود: اموال و دارایی‌های ۵۰ نفر را در ارتباط با اقدامات ضد امنیتی توقیف کرده و برای شماری از اغتشاش‌گران نیز حکم صادر شده است.

او جزئیاتی درباره هویت افراد، اتهام‌های مشخص، مرجع صدور حکم و مدت محکومیت ارائه نکرد.

آقای رحیمی گفت: مجموعه دادسرای عمومی و انقلاب ری حتی در روزهای جنگ نیز به‌صورت مستمر در محل کار حضور داشت و خدمات‌رسانی به مردم را متوقف نکرد؛ چراکه اعتقاد داریم خدمت به مردم در هر شرایطی باید ادامه داشته باشد.

او همچنین از پیگیری‌های اطلاعاتی و قضایی برای مقابله با اقدامات ضد امنیتی خبر داد و گفت: همکاران در مجموعه‌های اطلاعاتی، دستگیری افرادی را دنبال کردند که به گفته او درصدد آسیب زدن به کشور و ایجاد ناامنی بودند.

به گفته دادستان ری، این اقدامات همچنان ادامه دارد.

رحیمی تصریح کرد: اموال و دارایی‌های ۵۰ نفر از این افراد توقیف شده است.

او افزود: برای اغتشاش‌گران نیز احکام صادر شده و آنان در زندان به سر می‌برند.