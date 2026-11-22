سخنگوی دولت با بیان اینکه خون هر کودک شهید، پرچم مظلومیت و اقتدار ایران است، گفت: خون این عزیزان، جوهره غیرت رزمندگان ماست و بدیهی است که خون آنها ضامن پیروزی ما خواهد بود.

جوان آنلاین: «فاطمه مهاجرانی» امروز یکشنبه اول آذر در آیین تجلیل از خانواده‌های شهدای معزز کودک، با بیان اینکه هر کدام از شهدای کودک ما که در عنفوان کودکی جان عزیزشان قربانی شد، برای ایران عزیزتر از جان ما، پرچمی از مظلومیت و در عین حال اقتدار هستند، گفت: خون این عزیزان بود که به رزمندگان ما توان بیشتری داد. دیروز جلسه‌ای با تعدادی از رزمندگان بزرگوار داشتم، آنها بیان می‌کردند هنگامی که می‌خواهیم شلیک کنیم، دندان‌هایمان را بر هم می‌فشاریم و به یاد کودکان شهیدمان شلیک می‌کنیم.

وی تاکید کرد: خون این عزیزان، جوهره غیرت رزمندگان ماست و بدیهی است که خون آنها ضامن پیروزی ما خواهد بود.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از صحبت‌های خود، بیان کرد: جنگ رسانه‌ای، جنگ اقتصادی و جنگ نظامی امروز به‌صورت درهم‌تنیده، اعصاب و روان ملت ما را هدف قرار داده است. ما نیز باید قدردان اصحاب رسانه‌ای باشیم که کمک می‌کنند مظلومیت فرزندانمان و مظلومیت مردم‌مان را به گوش دنیا برسانیم.

مهاجرانی افزود: ان‌شاءالله خداوند به حرمت خون شهیدان، به حرمت لحظات زندگی این عزیزان که توسط دشمن شرور ما از آنها دزدیده شد، ضامن پیروزی ما باشد و کمک کند تا بتوانیم انتقام خون این فرزندان عزیزمان را با عزت ایرانمان بگیریم.

وی با یادآوری یاد نوه شهید رهبر شهید انقلاب اسلامی که به خیل شهدای کودک پیوست، خاطر نشان کرد: من اینجا شهادت می‌دهم که این دولت همه آنچه را در توان دارد و به‌خصوص شخص آقای رئیس‌جمهور، همه آنچه را در توان دارد، به کار می‌بندد تا عزت ایران را تداوم ببخشد و ان‌شاءالله عزتمندانه به پیروزی برسیم.