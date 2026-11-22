جوان آنلاین: بررسی نرخ ارزهای معاملاتی در اول آذر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد قیمت فروش اغلب ارزهای مورد بررسی نسبت به روز شنبه ۳۰ آبان افزایش یافته است. در این میان، دلار آمریکا، یورو و درهم امارات با رشد قیمت همراه شدند و هزار وون کره جنوبی برخلاف جریان غالب بازار کاهش نرخ را تجربه کرد.

بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده از سوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت خرید هر دلار آمریکا در روز یکشنبه به ۱۹۲ هزار و ۶۵۸ تومان و ۵ ریال و قیمت فروش آن به ۱۹۴ هزار و ۴۰۸ تومان و ۲ ریال رسید. این در حالی است که در روز شنبه نرخ خرید دلار ۱۹۲ هزار و ۲۷۴ تومان و نرخ فروش آن ۱۹۴ هزار و ۲۰ تومان و ۲ ریال بود. به این ترتیب، نرخ خرید دلار ۳۸۴ تومان و ۵ ریال و نرخ فروش آن ۳۸۸ تومان افزایش داشته است.

یورو نیز در نخستین روز آذر روندی صعودی داشت. نرخ خرید این ارز از ۲۱۱ هزار و ۱۲۴ تومان و ۷ ریال در روز شنبه به ۲۱۱ هزار و ۳۹۵ تومان و ۲ ریال رسید. همچنین نرخ فروش یورو با افزایش ۲۷۲ تومان و ۹ ریال، از ۲۱۳ هزار و ۴۲ تومان و ۱ ریال به ۲۱۳ هزار و ۳۱۵ تومان رسید.

درهم امارات نیز با افزایش قیمت همراه شد. نرخ خرید این ارز از ۵۲ هزار و ۳۵۵ تومان و ۱ ریال به ۵۲ هزار و ۴۵۹ تومان و ۸ ریال رسید و نرخ فروش آن با افزایش ۱۰۵ تومان و ۶ ریال، از ۵۲ هزار و ۸۳۰ تومان و ۶ ریال به ۵۲ هزار و ۹۳۶ تومان و ۲ ریال افزایش یافت.

در میان ارزهای آسیایی، روبل روسیه در اول آذر با نرخ خرید ۲ هزار و ۳۴۴ تومان و نرخ فروش ۲ هزار و ۳۶۵ تومان و ۳ ریال معامله شد. این ارز نسبت به روز قبل در بخش خرید ۴ تومان و ۶ ریال و در بخش فروش ۴ تومان و ۷ ریال افزایش قیمت داشت.

یوان چین نیز با رشد قیمت همراه بود. نرخ خرید این ارز از ۲۸ هزار و ۸۲۰ تومان و ۱ ریال به ۲۸ هزار و ۸۶۷ تومان و ۳ ریال رسید. نرخ فروش یوان نیز با افزایش ۴۷ تومان و ۷ ریال، از ۲۹ هزار و ۸۱ تومان و ۸ ریال به ۲۹ هزار و ۱۲۹ تومان و ۵ ریال رسید.

روپیه هند هم در نخستین روز آذر افزایش محدودی را تجربه کرد. نرخ خرید این ارز از ۲ هزار و ۷۵ تومان و ۹ ریال به ۲ هزار و ۷۹ تومان و ۵ ریال و نرخ فروش آن از ۲ هزار و ۹۴ تومان و ۸ ریال به ۲ هزار و ۹۸ تومان و ۴ ریال رسید.

در ادامه این روند، قیمت یکصد ین ژاپن با افزایش همراه شد. نرخ خرید این ارز از ۱۲۱ هزار و ۱۱۳ تومان و ۶ ریال در روز شنبه به ۱۲۱ هزار و ۵۱۳ تومان و ۴ ریال در روز یکشنبه رسید. نرخ فروش یکصد ین نیز با رشد ۴۰۳ تومان و ۵ ریال به ۱۲۲ هزار و ۶۱۷ تومان رسید.

اما هزار وون کره جنوبی برخلاف سایر ارزهای مورد بررسی با کاهش قیمت مواجه شد. نرخ خرید این ارز از ۱۴۳ هزار و ۱۸۵ تومان و ۲ ریال به ۱۴۳ هزار و ۱۱۳ تومان و ۹ ریال کاهش یافت. نرخ فروش هزار وون نیز از ۱۴۴ هزار و ۴۸۵ تومان و ۶ ریال به ۱۴۴ هزار و ۴۱۳ تومان و ۶ ریال رسید که نشان‌دهنده افت ۷۲ تومانی است.