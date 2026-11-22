سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران، از توسعه استفاده از پهپادهای عملیاتی، سامانه موقعیت‌یابی نیروها و دوربین‌های هوشمند روی لباس آتش‌نشانان با هدف ارتقای ایمنی و مدیریت بهتر حوادث خبر داد.

جوان آنلاین: جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در گفتگو با مهر، در حاشیه رویداد ایران پیشرو، با اشاره به تغییر سبک زندگی شهروندان، توسعه شهرنشینی و پیچیده‌تر شدن حوادث شهری، بر ضرورت به‌روزرسانی تجهیزات و فناوری‌های مورد استفاده در سازمان‌های آتش‌نشانی تأکید کرد و از توسعه استفاده از پهپادهای شناسایی و عملیاتی، سامانه موقعیت‌یابی نیروها و دوربین‌های هوشمند نصب‌شده روی لباس آتش‌نشانان خبر داد.

ملکی با بیان اینکه نوع زندگی مردم و الگوی شهرنشینی امروز با چهار یا پنج دهه گذشته تفاوت اساسی پیدا کرده است، اظهار کرد: اگر تهران و سایر کلان‌شهرها را با ۴۰ یا ۵۰ سال قبل مقایسه کنیم، متوجه تغییرات گسترده در وسعت شهرها، جمعیت، ارتفاع ساختمان‌ها، تعداد خودروها و میزان ترافیک خواهیم شد. در گذشته ساختمان‌های بلندمرتبه به شکل امروزی وجود نداشتند، اما امروز با ساختمان‌های ۴۰ و ۵۰ طبقه مواجه هستیم و همین موضوع شرایط دسترسی نیروهای آتش‌نشانی به محل حوادث را تغییر داده است.

وی با اشاره به تغییر مواد و وسایل مورد استفاده در منازل افزود: در گذشته بخش زیادی از وسایل خانه‌ها به فرش و موکت محدود می‌شد، اما امروز مبلمان، پرده‌ها، پوشش‌های نایلونی، مواد پتروشیمی و انواع وسایل ساخته‌شده از مواد نفتی و پلیمری در منازل استفاده می‌شوند که بسیاری از آنها قابلیت اشتعال بالایی دارند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران ادامه داد: امروزه در خانه‌ها انواع اسپری‌ها، عطرها، ادکلن‌ها و خوشبوکننده‌ها نیز وجود دارد که برخی از آنها قابل اشتعال و حتی در شرایط خاص مستعد انفجار هستند. بنابراین موادی که وارد زندگی روزمره مردم شده‌اند، ماهیت حوادث و نوع آتش‌سوزی‌ها را نیز تغییر داده‌اند.

ملکی با تأکید بر ضرورت هماهنگی آتش‌نشانی با فناوری‌های روز تصریح کرد: اگر سازمان‌های آتش‌نشانی بخواهند پاسخگویی مناسبی به شهروندان داشته باشند، باید خود را با فناوری‌های جدید و تکنولوژی‌های روز منطبق کنند؛ چراکه فناوری با سرعت زیادی در حال پیشرفت است و ما نمی‌توانیم از این روند عقب بمانیم.

ورود آتش‌نشانی تهران به حوزه استفاده از پهپادهای تخصصی

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه استفاده از پهپادها در عملیات آتش‌نشانی گفت: چند سالی است که در سازمان آتش‌نشانی تهران وارد مباحث فناوری‌های نوین شده‌ایم. حدود هشت سال قبل استفاده از پهپادهای شناسایی را آغاز کردیم؛ تجهیزاتی که در آن زمان برای ما یک تحول مهم به شمار می‌رفت.

ملکی افزود: این پهپادها قابلیت‌های مختلفی از جمله تصویربرداری، دید در شب، دوربین حرارتی، نورافشانی و حتی استفاده از بلندگو دارند و می‌توانند اطلاعات دقیقی از محل حادثه در اختیار فرماندهان عملیات قرار دهند.

وی با اشاره به حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی در بندرعباس اظهار کرد: در حوادثی مانند آتش‌سوزی بندر شهید رجایی، استفاده از پهپادهای شناسایی می‌تواند به ما کمک کند تا ابعاد حریق، گستردگی آتش‌سوزی و نوع موادی را که در محل وجود دارند، بهتر شناسایی کنیم و بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، تاکتیک عملیاتی مناسب‌تری در پیش بگیریم.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به پیشرفت شرکت‌های داخلی در زمینه تولید پهپادهای تخصصی خاطرنشان کرد: زمانی برای تأمین و استفاده از این تجهیزات سفری به کشور چین داشتیم، اما امروز بسیار خوشحالیم که شرکت‌های داخلی توانسته‌اند وارد این عرصه شوند و محصولاتی حتی پیشرفته‌تر از نمونه‌های قبلی تولید کنند.

وی با اشاره به پهپادهای عملیاتی و نیازهای تخصصی آتش‌نشانی گفت: در این حوزه حدود ۱۰ شرکت محصولات و توانمندی‌های خود را به ما ارائه کردند. ما نیازهایی داشتیم که در ابتدا برخی شرکت‌ها امکان اجرای آنها را نداشتند، اما به‌تدریج بسیاری از ایرادات برطرف شده و اکنون در مراحل پایانی آزمون و خطا قرار داریم. امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم به تجهیزات موردنظر و سطح ایده‌آل خود دست پیدا کنیم.

اجرای سامانه موقعیت‌یابی آتش‌نشانان در تهران

ملکی در ادامه به یکی دیگر از فناوری‌های مورد استفاده در سازمان آتش‌نشانی تهران اشاره کرد و گفت: سامانه موقعیت‌یابی نیروهای عملیاتی در بخش‌هایی از غرب تهران به‌صورت آزمایشی وارد مدار شده و در حال فعالیت است و امیدواریم به‌زودی این سامانه در تمام بخش‌های موردنیاز توسعه پیدا کند.

وی توضیح داد: یکی از مشکلاتی که ممکن است در جریان عملیات‌های آتش‌نشانی به وجود بیاید، ورود نیروها به نقاط کور ارتباطی است؛ به‌گونه‌ای که در برخی موقعیت‌ها امکان برقراری ارتباط رادیویی با آتش‌نشانان وجود ندارد. با استفاده از این سامانه، حتی اگر ارتباط با فرد در نقطه‌ای قطع شود، دست‌کم می‌توانیم موقعیت مکانی او را شناسایی کنیم و بدانیم نیروی عملیاتی در کدام بخش از محل حادثه قرار دارد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران این قابلیت را از جمله ابزارهای مهم برای افزایش ایمنی نیروهای عملیاتی دانست و افزود: آگاهی فرماندهان از موقعیت نیروها در شرایط دشوار عملیاتی می‌تواند به مدیریت بهتر حادثه و تصمیم‌گیری سریع‌تر کمک کند.

دوربین‌های هوشمند روی لباس آتش‌نشانان

ملکی در بخش دیگری از سخنان خود از استفاده از دوربین‌های قابل نصب روی لباس آتش‌نشانان خبر داد و گفت: یکی دیگر از تجهیزاتی که در این حوزه مورد توجه قرار گرفته، دوربین‌هایی است که روی لباس نیروهای عملیاتی نصب می‌شود و چند قابلیت مهم را به‌صورت هم‌زمان در اختیار ما قرار می‌دهد.

وی افزود: این دوربین‌ها ضمن ثبت تصاویر محیط عملیات، امکان ارسال زنده تصاویر به اتاق مانیتورینگ را نیز فراهم می‌کنند تا فرماندهان ارشد بتوانند شرایط محل حادثه را از زاویه دید آتش‌نشانی که در صحنه حضور دارد، مشاهده کنند.

ملکی ادامه داد: این تجهیزات همچنین قابلیت انتقال صدا را دارند و می‌توانند صدای آتش‌نشان را به اتاق فرمان منتقل کنند و امکان شنیدن صدای طرف مقابل را نیز فراهم آورند. به این ترتیب فرماندهان مستقر در اتاق مانیتورینگ بدون نیاز به دریافت گزارش‌های جداگانه و با مشاهده مستقیم شرایط حادثه، می‌توانند از وضعیت محیط و نیازهای اولیه نیروهای عملیاتی مطلع شوند.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، فرماندهان ارشد می‌توانند از همان لحظات ابتدایی ورود نخستین نیروی عملیاتی به محل حادثه، وضعیت را رصد کنند و برای پشتیبانی و مدیریت بهتر عملیات تصمیم بگیرند.

حمایت آتش‌نشانی تهران از شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان داخلی

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در پایان با اشاره به نقش متخصصان و شرکت‌های داخلی در توسعه تجهیزات جدید گفت: نکته مهم این است که استفاده از این فناوری‌ها دیگر صرفاً به برنامه‌های ده سال آینده ما محدود نمی‌شود، بلکه بسیاری از این تجهیزات هم‌اکنون در حال استفاده هستند و بخشی از آنها نیز در مراحل توسعه و آزمایش قرار دارند.

ملکی افزود: تمام این اقدامات حاصل تلاش مهندسان، نخبگان دانشگاهی، متخصصان و دانشمندان داخلی است و ما باید از این ظرفیت ارزشمند حمایت کنیم. سازمان آتش‌نشانی با تمام توان در خدمت افراد توانمند، نخبگان دانشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان است.

وی با دعوت از شرکت‌های فناور برای همکاری با سازمان آتش‌نشانی خاطرنشان کرد: ما در حوزه‌های مختلف نیازهای تخصصی داریم و از شرکت‌ها و مجموعه‌های دانش‌بنیان دعوت می‌کنیم با حضور در کنار آتش‌نشانی، از نزدیک با نیازهای ما آشنا شوند و برای رفع آنها راهکار ارائه دهند.

ملکی تأکید کرد: هدف نهایی از این همکاری‌ها، ارتقای تجهیزات، افزایش توان عملیاتی نیروها، حفاظت بیشتر از جان آتش‌نشانان و در نهایت ارتقای سطح ایمنی در شهر تهران و ارائه خدمات بهتر به شهروندان است.