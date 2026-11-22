یک سناتور روس گفت مذاکره درباره امنیت اروپا زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که اتحادیه اروپا بپذیرد قاره اروپا فراتر از کشورهای عضو این اتحادیه است و منافع امنیتی روسیه را در نظر بگیرد.

جوان آنلاین: کنستانتین کوساچف، نایب‌رئیس شورای فدراسیون روسیه معتقد است گفت‌وگو درباره امنیت کشورهای اروپایی زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که اتحادیه اروپا بپذیرد قاره اروپا تنها به کشورهای عضو این اتحادیه محدود نمی‌شود.

وی گفت: تا زمانی که بروکسل همچنان تمام قاره اروپا را با قلمرو اتحادیه اروپا و ناتو یکسان تلقی کند و منافع مسکو را نادیده بگیرد، زمینه‌ای برای مصالحه با بروکسل فراهم نخواهد شد.

کوساچف همچنین خاطرنشان کرد دعوت از نمایندگان اروپایی برای سفر به مسکو با هدف سنجش این موضوع صورت گرفته است که آیا اتحادیه اروپا همچنان بر موضع غیرسازنده خود پافشاری می‌کند یا آمادگی دارد وارد گفت‌وگو درباره تأمین امنیت مشترک و تجزیه‌ناپذیر در سراسر قاره اروپا شود.

وی تأکید کرد تحقق امنیت پایدار در اروپا مستلزم در نظر گرفتن منافع امنیتی همه کشورهای این قاره و پرهیز از رویکردهای انحصاری است.