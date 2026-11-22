افزایش نگاه منفی افکار عمومی آمریکا به اسرائیل و پیامدهای حمایت بی قید و شرط واشنگتن از سیاست های تل آویو، نشانه هایی از تغییر در مناسبات دو طرف است؛ تغییری که به نوشته نشریه فارن افرز، می تواند به پایان تدریجی روابط استثنایی آمریکا و اسرائیل و شکل گیری الگویی تازه در همکاری های دو جانبه منجر شود.

جوان آنلاین: سیاستمداران آمریکایی به این واقعیت پی برده اند که افکار عمومی این کشور دیگر نگاه مثبتی به اسرائیل ندارد. سوم نوامبر(۱۲ ابان)، همزمان با حضور آمریکایی ها در پای صندوق های رای، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، در اظهاراتی غیرمنتظره اعلام کرد که واشنگتن تا پایان سال کمک های خود به اسرائیل را که سالانه حدود چهار میلیارد دلار برآورد می شود، متوقف خواهد کرد. همان شب، دموکرات ها که بسیاری از آنها به طور فزاینده ای انتقادهای صریحی از اقدامات اسرائیل مطرح می کنند در انتخابات مجلس نمایندگان و سنا پیروز شدند.

پایان روابط استثنایی واشنگتن و تل آویو؟

روابط استثنایی آمریکا و اسرائیل، که براساس آن با تل آویو مانند هیچ یک از متحدان و شرکای دیگر واشنگتن یکسان برخورد نمی شود، رو به پایان است. هیچ کشور دیگری از چنین آزادی عمل گسترده و حمایت بی قید و شرطی برخوردار نیست که آمریکا در اختیار اسرائیل قرار داده است.

حمایت واشنگتن، علاوه بر وارد کردن مستقیم آسیب به فلسطینی ها، رفتارهای بی محابای اسرائیل و محاسبات راهبردی مشکوک این رژیم را نیز تشویق می کند. پیامدهای این چک سفید امضا روشن است؛ طی سه سال گذشته ده ها هزار فلسطینی در غزه کشته شده اند، روند دستیابی به صلح و بازسازی این منطقه متوقف مانده، الحاق کرانه باختری با سرعتی بی سابقه ادامه یافته و آمریکا درگیر جنگی نامحبوب در خاورمیانه شده است که ظاهرا پایانی برای آن متصور نیست. اسرائیل بی تردید در سطح بین المللی منزوی تر شده است.

در سال های آینده، آمریکا روابط خود با اسرائیل را بازتنظیم خواهد کرد و به نظر می رسد که الگوی تازه ای در روابط دو جانبه شکل خواهد گرفت؛ الگویی که در آن از اسرائیل انتظار می رود قوانین آمریکا و حقوق بین الملل را رعایت کند، دو طرف از دخالت در سیاست داخلی یکدیگر خودداری کنند و واشنگتن هر جا اهداف اسرائیل با منافع آمریکا در تضاد قرار گیرد، حمایت خود را محدود کند.

ترامپ؛ تداوم حمایت بی قید و شرط از اسرائیل

ترامپ که ظاهرا از تحت فشار قرار دادن متحدان و شرکای آمریکا لذت می برد، همچنان رویکرد استثنایی واشنگتن در قبال اسرائیل را حفظ کرده است. او در جولای ۲۰۲۵ در حملات علیه ایران به اسرائیل پیوست و در فوریه ۲۰۲۶ نیز وارد جنگی گسترده تر شد؛ اقدامی که برای نخستین بار به یک عملیات نظامی مشترک واقعی میان آمریکا و این رژیم انجامید. ترامپ نیز مانند روسای جمهور پیشین بمب، موشک و هواپیما در اختیار اسرائیل قرار داده است، آن هم عمدتا بدون هیچ گونه شرط و محدودیتی. او و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، همچنین با حمایت از نامزدهای انتخاباتی، بیش از هر زمان دیگری در نظام های سیاسی داخلی یکدیگر مداخله کرده اند.

ترامپ بارها حتی در مواردی که حمایت از اسرائیل با منافع آمریکا در تضاد بوده، از مواضع تل آویو پیروی کرده است. جنگ سال ۲۰۲۶ علیه ایران آشکارترین نمونه این رویکرد است. نتانیاهو ترامپ را متقاعد کرد مذاکرات هسته ای با ایران را کنار بگذارد و وارد جنگی شود که نه تنها به اهداف خود نرسیده، بلکه بازارهای انرژی را نیز متلاطم کرده است.

ابهام در سرنوشت کمک های نظامی آمریکا

هنوز مشخص نیست ترامپ به وعده خود برای قطع کمک های نظامی به اسرائیل عمل کند. زمان اعلام این تصمیم نشان می دهد که ممکن است این اظهارات صرفا اقدامی انتخاباتی بوده باشد. خود ترامپ نیز گفته است این تصمیم یکی از موضوعات تبلیغاتی مورد استفاده جریان چپ را از میان خواهد برد. احتمال دارد آمریکا همچنان میلیاردها دلار سلاح در اختیار اسرائیل قرار دهد، اما این کمک ها را در قالبی متفاوت ارائه کند.

لایحه مجوز دفاع ملی آمریکا برای سال مالی ۲۰۲۷ که تابستان امسال در مجلس نمایندگان تصویب شد و ممکن است پیش از در اختیار گرفتن هر دو مجلس کنگره از سوی دموکرات ها در ژانویه آینده، به تصویب سنا نیز برسد، بندی دارد که کمک های مالی و تجهیزاتی پنتاگون به اسرائیل را گسترش می دهد.

انزوای بین المللی اسرائیل و کاهش حمایت افکار عمومی آمریکا

از سوی دیگر، اسرائیل به انزوای بین المللی نزدیک تر شده است. حتی نزدیک ترین متحدان تاریخی این رژیم اقداماتی تنبیهی علیه آن اتخاذ کرده اند که تا پنج سال پیش تصورناپذیر بود. کانادا، فرانسه و انگلیس برای نمونه، در سپتامبر(شهریور) تحریم های گسترده ای علیه شهرک های اسرائیلی در کرانه باختری اعلام کردند. چنین سیاست هایی دیگر صرفا به منتقدان سنتی اسرائیل، مانند اندونزی و ایرلند، محدود نیست.

جایگاه اسرائیل در افکار عمومی آمریکا نیز به شدت تنزل یافته است.

براساس نظرسنجی موسسه پیو، ۶۰ درصد آمریکایی ها دیدگاهی منفی نسبت به اسرائیل دارند؛ رقمی که در سال ۲۰۲۲ حدود ۴۲ درصد بود. ترامپ تاکنون با تهدید به وتو و اعمال فشار بر جمهوری خواهان کنگره مانع محدود شدن حمایت از اسرائیل شده است، اما نمی تواند برای همیشه در برابر تغییر افکار عمومی آمریکا مقاومت کند. با در اختیار گرفتن هر دو مجلس کنگره از سوی دموکرات ها، احتمالا طرح هایی برای تحریم شهرک سازی و مشروط کردن کمک های نظامی به رعایت قوانین آمریکا و حقوق بین الملل مطرح خواهد شد.

آمریکا و اسرائیل در آستانه گسستی جدی؟

بدون تغییر در سیاست های دو طرف، احتمال دارد روابط آمریکا و اسرائیل دچار گسستی جدی شود؛ زیرا ادامه حمایت از تل آویو در فضای سیاسی آمریکا بیش از پیش دشوار خواهد شد. اسرائیل برای بازسازی وجهه خود در نگاه آمریکایی ها و تضمین همکاری بلندمدت با واشنگتن، باید مسیرش را تغییر دهد و رویکرد سخت گیرانه نتانیاهو در قبال فلسطینی ها و منطقه را کنار بگذارد.