یک نماینده پارلمان لبنان ضمن انتقاد از همسویی برخی طرف‌های لبنانی با اشغالگران، به تمجید از مقاومت و رویکرد ایران پرداخت و گفت: در این شرایط تنها امید ما (برای پایان اشغال جنوب لبنان) به مذاکرات و توافق احتمالی ایران و آمریکا است.

جوان آنلاین: «حسن عزالدین» با بیان اینکه «دولت (لبنان) به جای حل مشکلات مردم به دنبال گفتگو با دشمن و از بین بردن دشمنی میان ما آنها و اجرای شروط دشمن است»، تاکید کرد: با توجه به این واقعیت تنها امید به تحولات جاری میان ایران و آمریکاست.

عزالدین افزود: ایران همچنان بر کوتاه نیامدن از بند پایان جنگ در لبنان و عقب‌نشینی دشمن از اراضی لبنان در هر توافق احتمالی اصرار دارد و این ما را امیدوار می‌کند که با عزت و افتخار به شهرهای خود برگردیم و آن را بسازیم و در آن ساکن شویم. انشاء‌الله این اتفاق دیر یا زود خواهد افتاد.

این نماینده عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان تاکید کرد: ایران امروز قوی‌تر از گذشته است و توانایی‌های لازم برای آسیب رساندن به دشمنان خود را دارد. اتحاد مردم ایران و حمایت آنها از رهبری‌شان، این کشور را قادر می‌سازد تا گزینه‌های خود را به پیش ببرند.

او تصریح کرد: در مقابل ایران قوی و همدل، نظرسنجی‌ها در آمریکا نشان می‌دهد که ۸۲ درصد از مردم آمریکا از رئیس جمهور و دولتشان می‌خواهند که به درگیری با ایران پیان دهند. ترامپ به دلیل رویارویی با ایران و ناتوانی در دستیابی به هیچ دستاوردی، انتخابات کنگره را باخت.

مقاومت با وجود همه فشارها پایدار است/ «توافق چارچوب» به اشغالگری مشروعیت بخشید

عزالدین در سخنانی در مراسم بزرگداشت شهید «عبدالله موسی برکات» (ابو زینب) گفت: این مقاومت است که نمایانگر شریف‌ترین پدیده در تاریخ معاصر است. این مقاومت چه در فلسطین با وجود همه قتل‌عام‌ها و نسل‌کشی‌ها و چه در لبنان، پایدار مانده و همچنان در این رویارویی پایدار و ثابت قدم است در حالی که برخی به دنبال تبلیغات برای دشمن اسرائیلی هستند در حالی که دشمن به کشور ما تجاوز می‌کند و از هر وسیله ای برای ارتکاب جنایات بیشتر، کشتار، ویرانی و تخریب روستاها استفاده می‌کند.

این نماینده عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت افزود: مقامات سیاسی لبنان «توافقنامه چارچوب» را امضا کردند و اصول ملی لبنان را کنار گذاشتند تا متحد آمریکایی خود را، همانطور که ادعا می‌کنند، و دوستشان ترامپ و متحدان عرب را راضی کنند. این امر به اشغالگری مشروعیت بخشید و به اشغالگران اجازه داد تا در جایی که هست باقی بماند و حاکمیت لبنان را از طریق هوا، زمین و دریا نقض کند.

وی اوضاع کنونی را نتیجه مستقیم توافق موسوم به چارچوب دانست که حاکمان لبنان بدون توجه به تحولات منطقه به آن وارد شدند.

عزالدین گفت: تبلیغات رسانه‌ای برای ترویج گفتگو با دشمن و همکاری و ارتباط با آن به نظر می‌رسد که عادی شده و مقامات واکنشی به آن نشان نمی دهند. این افراد عملاً دشمن را تحریک می‌کنند و آنها را به استفاده از زور علیه شهروندان و شرکای خود و خلع سلاح مقاومتی که از ما، مردم لبنان، حاکمیت و منابع ملی ما محافظت می‌کند، دعوت می‌کنند.