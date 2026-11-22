رئیس‌جمهوری برزیل، پس از آنکه نخست‌وزیر کانادا، ابتکار دیدار سران چین، روسیه و آمریکا را به او نسبت داد، بر حق این کشور آمریکای جنوبی برای گفت‌وگوی برابر با قدرت‌های جهانی تاکید کرد و وضعیت جهان را «وخیم‌تر» از دوران جنگ جهانی دوم توصیف کرد.

جوان آنلاین: لولا داسیلوا رئیس‌جمهوری برزیل در جریان یک پخش زنده در شبکه‌های اجتماعی گفت که دولت او هیچ عقده حقارتی ندارد و خود را از نظر اخلاقی محق می‌داند که با رهبران اصلی جهان هم‌سطح و برابر گفت‌وگو کند.

داسیلوا در این برنامه به تماس‌های تلفنی خود با شی جین‌پینگ رئیس‌جمهوری چین، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه، و دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، در فاصله ژوئیه تا اوت گذشته اشاره کرد و گفت در آن تماس‌ها از آنان خواسته است گرد هم آیند و درباره توقف خشونت در جهان گفت‌وگو کنند.

وی افزود در تاریخ ۲۶ ژوئیه (چهارم مرداد) با شی، چهارم اوت (۱۳ مرداد) با پوتین و ۲۱ اوت (۳۰ مرداد) با ترامپ تماس برقرار شده است و او با هر یک از آن‌ها بیش از یک ساعت و نیم گفت‌وگو کرده و پیامی واحد به هر سه نفر منتقل کرده است.

لولا درباره درخواست خود از این سه رئیس‌جمهوری گفت: به خاطر خدا، شما قدرت زیادی دارید؛ با یکدیگر بنشینید، حرف بزنید و به خشونت پایان دهید.

وی توضیح داد که قصد داشته توجه کسانی را جلب کند که آنها را به دلیل عضویت دائم و حق وتو، مهم‌ترین چهره‌های شورای امنیت سازمان ملل می‌داند.

داسیلوا با ابراز تاسف از اینکه جهان با درگیری‌های متعددی دست‌به‌گریبان است، این وضعیت را وخیم‌تر از دوران جنگ جهانی دوم توصیف کرد.

رئیس‌جمهوری برزیل همچنین عملکرد این نهاد بین‌المللی را زیر سوال برد و گفت اعضای آن با کوتاهی در مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، اعتبار سازمان ملل را خدشه‌دار می‌کنند.

او درباره نشست پنجشنبه گذشته در شنجن چین میان ترامپ، شی و پوتین گفت نمی‌داند آیا تماس‌های او در تصمیم این سه نفر به دیدار تاثیری داشته است یا نه؛ اما گفت: تصادفی باشد یا نه، هر سه با هم دیدار کردند. اینکه به خاطر تماس من بوده یا نه، نمی‌دانم.

اظهارات رئیس‌جمهوری برزیل پس از آن مطرح شد که مارک کارنی نخست‌وزیر کانادا، ابتکار عمل برای دیدار این رئیسان جمهوری را به لولا نسبت داد.

رئیس‌جمهوری برزیل همچنین پوشش رسانه‌های داخلی را زیر سوال برد و گفت: آنان در ابتدا تلاش‌های او را به رسمیت نشناختند و تنها پس از اظهارات کارنی واکنش نشان دادند.

او این رفتار را ناشی از تداوم نگاهی دانست که برزیل را در برابر دیگر کشورها کم‌ارزش می‌بیند.

داسیلوا تاید کرد: من از هیچکس بهتر نیستم، اما از هیچکس هم کمتر نیستم. مردم برزیل از هیچ ملتی در جهان کمتر نیستند.