جوان آنلاین: کشتی «اسپارتا ۲» پس از حمله شنبه صبح و پیش از آنکه به سمت آب‌های فنلاند منحرف شود، آتش گرفت. این کشتی عازم منطقه برون‌بوم کالینینگراد در شرق خلیج فنلاند بود.

نیروهای دفاعی فنلاند اعلام کردند که احتمالاً اوکراین پشت این حمله بوده است. کی‌یف هنوز در این مورد اظهار نظری نکرده است.

پتری اورپو (Petteri Orpo)، نخست وزیر فنلاند، گفت: جنگ در حال گسترش به نزدیکی ماست. اوکراین حق دارد علیه متجاوز بجنگد.

الکسی بسپروزوانیخ (Alexei Besprozvannykh)، فرماندار کالینینگراد، گفت که بر اساس اطلاعات اولیه، ۲ پهپاد در این حمله مشارکت داشته اند.

به گفته دولت‌های اوکراین و آمریکا، اسپارتا ۲ توسط یک شرکت روس اداره می‌شود و در سال ۲۰۲۲ توسط واشنگتن و اوایل امسال توسط کی‌یف تحریم شده بود.

این شرکت در وب‌سایت خود اعلام کرده که در سال ۲۰۱۱ در چهارچوب وزارت دفاع روسیه تأسیس شده و از سال ۲۰۱۵ ذیل مجتمع عمران نظامی فعالیت می‌کند.

گارد ساحلی فنلاند اعلام کرد که حدود ساعت ۸:۵۰ به وقت محلی ۳۰ آبان از این حمله مطلع شد و این کشتی باری در خلیج فنلاند و حدود ۵۰ کیلومتری غرب جزیره سوورساری (Suursaari) قرار داشت.

کمی پس از این حادثه، وزارت دفاع فنلاند اعلام کرد که یک بالگرد روس که احتمالاً مشغول «عملیات نجات یا ردیابی» بود، مظنون به نقض حریم هوایی این کشور است.