جوان آنلاین: دیدار استقلال و العین در لیگ نخبگان آسیا، فصل تازه‌ای از رقابت دو تیم را رقم می‌زند؛ دو تیمی که در سال‌های گذشته بارها در مسابقات قاره‌ای روبه‌روی هم قرار گرفته‌اند و خاطرات متفاوتی از این رویارویی‌ها دارند. بررسی نتایج رسمی دو تیم نشان می‌دهد استقلال در مجموع عملکرد بهتری داشته و در تعداد بردها از نماینده امارات پیش است.

۵ برد برای استقلال، ۲ پیروزی برای العین

استقلال و العین در مجموع ۱۰ مسابقه رسمی آسیایی به مصاف هم رفته‌اند. در این دیدارها استقلال پنج بار به پیروزی رسیده، العین دو مرتبه برنده شده و سه مسابقه نیز با نتیجه مساوی به پایان رسیده است. نخستین تقابل ثبت‌شده دو تیم به جام باشگاه‌های آسیا در سال ۱۹۹۹ بازمی‌گردد؛ مسابقه‌ای که استقلال در زمین العین با نتیجه یک بر صفر پیروز شد.

در سال ۲۰۰۳، العین توانست با نتیجه سه بر یک استقلال را شکست بدهد، اما در دو مسابقه مرحله گروهی سال ۲۰۱۳ این استقلال بود که هر دو بار برنده از زمین خارج شد؛ آبی‌پوشان ابتدا در تهران دو بر صفر و سپس در امارات یک بر صفر حریف خود را شکست دادند.

دو تیم در سال ۲۰۱۷ نیز در مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف هم رفتند. استقلال در بازی رفت با یک گل پیروز شد، اما در مسابقه برگشت یکی از تلخ‌ترین شکست‌های تاریخ آسیایی خود را تجربه کرد و با نتیجه سنگین ۶ بر یک مغلوب العین شد تا از دور رقابت‌ها کنار برود.

آخرین تقابل؛ پیروزی استقلال در امارات

آخرین رویارویی استقلال و العین به ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ و مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا برمی‌گردد. آن مسابقه در ورزشگاه هزاع بن زاید شهر العین برگزار شد و استقلال توانست با نتیجه دو بر یک میزبان خود را شکست بدهد. پیش از آن نیز دو تیم در تهران به تساوی یک بر یک رسیده بودند.

حالا پس از چند سال وقفه، دو تیم بار دیگر در آسیا مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. آمار تاریخی به سود استقلال است، اما العین با خاطره پیروزی پرگل سال ۲۰۱۷ و انگیزه جبران نتایج قبلی استقلال، به دنبال تغییر این روند خواهد بود.