همزمان با اقدام رژیم صهیونیستی در ارائه ۱۱ طرح جدید برای شهرک‌سازی در کرانه باختری، جنبش مقاومت اسلامی «حماس» نسبت به این طرح هشدار داده است.

جوان آنلاین: گزارش هیات مقاومت دیوار و شهرک‌سازی فلسطین، نشان می دهد که رژیم صهیونیستی در نیمه اول نوامبر ۱۱ طرح شهرک‌سازی را ثبت کرده است.

در این گزارش آمده است که این ۱۱ طرح، شامل ساخت ۸۹۵ واحد مسکونی، توسعه اقتصادی و خدماتی و افزایش ارتباط بین شهرک‌ها و پایگاه‌های مرزی است و این امر به طور همزمان جوامع فلسطینی را بیشتر منزوی می‌کند.

در این گزارش به تکامل ابزارهای توسعه استعماری در کرانه باختری از جمله قدس اشغالی، برنامه‌ریزی ها، مناقصه‌ها و تخصیص زمین و همچنین جابجایی و گسترش زیرساخت‌های امنیتی و نظامی اشاره شده است.

در این گزارش آمده است که سرزمین‌های فلسطینی شاهد تسریع فعالیت‌های شهرک‌سازی بوده‌ که نشان‌دهنده میزان مداخله رژیم صهیونیستی در تغییر شکل واقعیت جغرافیایی و جمعیتی کرانه باختری و قدس اشغالی است.

طرح مذکور شامل گسترش شهرک‌های موجود، ایجاد واحدهای جدید، ساخت پایگاه‌های مرزی، گسترش دامداری ها، کوچاندن جوامع بادیه‌نشین، اختصاص زمین برای چرای دام صهیونیست ها و همچنین ساخت جاده‌ها، مناطق حائل و تأسیسات امنیتی است.

این گزارش به تداوم پروژه شهرک‌سازی E۱ در شرق قدس اشغالی، تخریب خانه‌ها در بئر المسکوب و تصویب طرحی برای ایجاد میدان‌های تیراندازی در ۳۱ محل شهرک‌سازی پرداخته است.

مقامات اسرائیلی تقریباً ۲۵۳۶ دونم (هر دونم معادل ۱۰۰۰ متر مربع است) را به عنوان «زمین دولتی» تعیین کرده‌اند و در این گزارش به اقدام رژیم صهیونیستی برای صدور مجوز چرای دام در حدود ۹۴۸۸ دونم در مناطق سلفیت و جنین در شمال کرانه باختری اشاره شده است.

بر اساس این گزارش، سیاست رژیم صهیونیستی به سمت تحکیم سلطه بر مناطق راهبردی کرانه باختری از طریق گسترش شهرک‌سازی و برچیدن جوامع فلسطینی و از بین بردن نیازهای اساسی آن ها حرکت می کند. تقریباً ۷۷۰ هزار شهرک‌نشین اسرائیلی در صدها شهرک در کرانه باختری زندگی می کنند که حدود ۲۵۰ هزار نفر از آن ها در قدس شرقی ساکن هستند.

شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۲۳۳۴ خود در سال ۲۰۱۶، شهرک‌سازی‌های رژیم اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی از سال ۱۹۶۷، از جمله قدس شرقی را فاقد اعتبار قانونی و نقض آشکار قوانین بین‌المللی می‌داند.

از سوی دیگر جنبش مقاومت اسلامی (حماس) روز شنبه نسبت به طرح ساخت یک شهرک صهیونیستی جدید در غرب کرانه باختری هشدار داد و خواستار مقاومت در برابر گسترش شهرک‌سازی و طرح‌های الحاق شد. این در حالی است که مناطق مختلف کرانه باختری شاهد حملات و دستگیری‌های شهرک‌نشینان توسط نیروهای اشغالگر اسرائیلی بوده است.

عبدالحکیم حنینی، یکی از رهبران حماس اظهار داشت که طرح شهرک‌سازی که اخیراً فاش شده است، در چارچوب تلاش‌های جنایتکارانه اشغالگران برای آواره کردن مردم فلسطین در کرانه باختری و تسهیل اجرای پروژه‌های گسترش شهرک‌سازی و الحاق است.

حنینی بر لزوم مقابله با رژیم صهیونیستی، خنثی کردن برنامه‌های اشغالگران و حفاظت از سرزمین فلسطین تأکید کرد و خواستار فعال کردن انواع مقاومت برای متوقف کردن یهودی سازی سرزمین فلسطین شد.