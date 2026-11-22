سناتور دموکرات عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا، اظهارات دونالد ترامپ در توصیف ولادیمیر پوتین به‌عنوان «دوست» را به شدت محکوم کرد و آن را «شوکه‌کننده و ضدآمریکایی» خواند.

جوان آنلاین: جین شاهین، سناتور آمریکایی و عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ در مورد رئیس جمهور روسیه نوشت: «ولادیمیر پوتین هر چیزی هست، به جز دوست ایالات متحده! اینکه رئیس‌جمهور [ترامپ] خلاف این را القا کند، شوکه‌کننده و کاملاً ضدآمریکایی است.»

به گزارش خبرگزاری آناتولی، این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترامپ در حاشیه اجلاس سازمان همکاری‌ اقتصادی آسیا-اقیانوسیه در شنژن چین، با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه دیدار و گفت‌وگو کرد. ترامپ هنگام حرکت به سمت پوتین پیش از آغاز مذاکرات گفت: «او کیست؟ او دوست من است.»

ترامپ همچنین با تأکید بر آشنایی چندین دهه‌ای خود با رئیس‌جمهور روسیه، ابراز خوش‌بینی کرد که این دیدار نتایج مثبتی به همراه داشته باشد و گفت: «ما سال‌ها رابطه خوبی داشته‌ایم. مدت‌هاست یکدیگر را می‌شناسیم و فکر می‌کنم چیزهای شگفت‌انگیز زیادی می‌تواند از این دیدار حاصل شود، یا حداقل آغاز شود.»

بر اساس این گزارش، ترامپ و پوتین در این دیدار درباره روابط دوجانبه و جنگ اوکراین گفت‌وگو کردند. این دیدار در حالی برگزار شد که ترامپ همچنین در جریان سفر آسیایی خود، با رهبران چین و روسیه در شنژن نشست سه‌جانبه برگزار کرد.

علاوه بر این، دونالد ترامپ شامگاه شنبه تصاویری در شبکه تروث سوشال خود از نشست شنژن منتشر کرد و در آن، شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین و ولادیمیر پوتین را «دوست» خطاب کرد. ترامپ همچنین اجلاس «اپک» را که این هفته در چین به پایان رسید، «بهترین اجلاس تمام دوران» توصیف کرده است.