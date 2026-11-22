رژیم صهیونیستی با یونان و قبرس رزمایش مشترک هوایی و دریایی در شرق دریای مدیترانه برگزار کردند که شامل تمرین‌های دریایی در جنوب قبرس و عملیات هوایی در جنوب جزیره کرت بود.

جوان آنلاین: روزنامه الاخبار لبنان نوشت که رژیم صهیونیستی رزمایش مشترکی را با یونان و قبرس در شرق دریای مدیترانه برگزار کرده است. این رزمایش‌ با هدف تقویت همکاری نظامی و هماهنگی عملیاتی میان سه طرف انجام شد.

بر اساس این گزارش، رزمایش‌های دریایی در جنوب قبرس برگزار شد و هم‌زمان، جنگنده‌های یونانی و اسرائیلی عملیاتی را در جنوب جزیره کرت اجرا کردند.

منابع نظامی، به نقل از شبکه راشا تودی، این تمرین‌ها را نمایش آمادگی عملیاتی و ارسال پیامی به منطقه توصیف کردند. به ادعای این منابع، مشارکت مشترک کشتی‌های جنگی و هواپیماها به تقویت توانمندی‌های تاکتیکی، کاهش زمان واکنش و بهبود قابلیت همکاری میان نیروها و تجهیزات نظامی کشورهای شرکت‌کننده کمک می‌کند.

این رزمایش‌ها در چارچوب مجموعه‌ای از تمرین‌های مشترک میان ۳ طرف برگزار شده است. در اواسط ماه گذشته میلادی، ناوچه یونانی «آدریاس»، قایق موشک‌انداز اسرائیلی «آی‌ان‌اس سوفا» و کشتی گشتی قبرسی «ایوانیدیس» عملیاتی دریایی مشترک انجام دادند که شامل نظارت بر سطح دریا، مقابله با تهدیدات هوایی و اجرای مانورهای رزمی بود.

در همین چارچوب، دو فروند جنگنده یونانی اف-۱۶ مستقر در پایگاه هوایی آندریاس پاپاندرئو در شهر پافوس قبرس نیز در شبیه‌سازی یک تهدید هوایی، در قالب سناریوهای آموزشی مشارکت کردند؛ اقدامی که نشان‌دهنده سطح هماهنگی نظامی و امنیتی میان آتن، تل‌آویو و نیکوزیا در شرق مدیترانه است.

ارتش رژیم صهیونیستس در پایان سال گذشته میلادی از امضای برنامه‌ای سه‌جانبه برای همکاری نظامی با یونان و قبرس در سال ۲۰۲۶ خبر داده بود. این برنامه در جریان نشستی در نیکوزیا، پایتخت قبرس، به امضا رسید. این برنامه شامل برگزاری رزمایش‌ها و تمرین‌های نظامی مشترک، تشکیل کارگروه‌هایی در حوزه‌های مختلف و انجام گفت‌وگوهای راهبردی نظامی درباره موضوعات مورد علاقه مشترک است.

رژیم صهیونیستی در سایه انزوای بین‌المللی ناشی از جنایات جنگی در منطقه و نسل کشی در غزه و اعتراضات کشورهای اروپایی به گسترش دامنه شهرک سازی در کرانه باختری، ارتباطات خود را با برخی کشورهای غیر دموکراتیک تقویت کرده تا همچنان مناسبات بین‌المللی خود را با جامعه جهانی حفظ کند.