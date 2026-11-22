جوان آنلاین: جنگنده های سعودی بامداد امروز مناطق مختلف صنعا پایتخت یمن را هدف حملات خود قرار دادند.

بر اساس این گزارش دست کم ۵ نوبت مناطق جبل عطان واقع در جنوب غرب صنعا بمباران شد.

حملات جنگنده های سعودی شبکه های ارتباطی و دکل های مخابراتی استان های مختلف یمن را هدف قرار داد و دست کم سه بار فرودگاه بین المللی الحدیده بمباران شد.

وزارت بهداشت یمن نیز از زخمی شدن ۱۱ غیرنظامی این کشور از جمله تعدادی مهاجر در حملات به صعده و تعز خبر داد.

شب گذشته یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، ائتلاف متجاوز به رهبری عربستان سعودی با ۷۱ حمله هوایی و موشکی، زیرساخت‌های غیرنظامی این کشور را هدف قرار داده است.