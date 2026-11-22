نایب‌رئیس شورای شهر تهران: رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی، استقبال شهروندان را تا ۳۰ درصد افزایش داده است.

جوان آنلاین: پرویز سروری در حاشیه چهارصد و چهل و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز گزارش حسابرسی شورای شهر و لایحه تمدید حمل و نقل عمومی رایگان در دستور قرار دارد، اظهار کرد: مراحل ترخیص اتوبوس‌ها در گمرک انجام شده و امیدواریم هرچه سریعتر اتوبوس‌ها را به ناوگان اضافه کنیم. خادمان مردم تلاش می‌کنند در ایام جنگ خدمت به مردم را تسهیل کنند.

وی در مورد اظهارات مطرح شده مبنی بر خودران بودن اتوبوس‌های وارداتی تصریح کرد: هوایپما هم سیستم خودران دارد اما به صورت خودران اداره نمی‌شود. راننده اتوبوس‌ها هم می توانند از این سیستم استفاده کنند اما تمام بخش‌های آن خودران نیست.

سروری با بیان اینکه نظارت شورا بر شهرداری در سیاست‌گذاری‌هاست، یادآور شد: برای مثال طرح تورم صفر را مورد بازدید قرار دادیم تا اطمینان داشته باشیم به درستی اجرا می‌شود. در قرارداد تامین ناوگان حمل و نقل عمومی هم این نظارت وجود دارد که بدانیم تا چه اندازه تحقق یافته است.

وی افزود: جنگ باعث شد نتوانیم اتوبوس‌های خریداری شده را وارد کنیم و ناچار شدیم این اتوبوس ها را قطره‌چکانی منتقل کنیم و به دنبال این هستیم واردات را از مسیرهای دیگری پیگیری کنیم. تعهدات تولیدکنندگان داخلی را هم دنبال می‌کنیم که تا پایان سال محقق شود.

سروری با بیان اینکه وقتی شرایط جنگی است سیستم نمی‌تواند بر مدار شرایط عادی عمل کند، گفت: کشور باید در مسیر اقتصاد مقاومتی اداره شود. گمرک باید بداند هر مقدار امکانات را دپو کند تهدید دشمن را افزایش می‌دهد. از گمرک انتظار و تقاضا داریم فرایند موجود را روان‌تر کنند تا به امکانات دسترسی داشته باشیم.

وی در خصوص علت تاخیر در واردات اتوبوس‌ها یادآور شد: رفتارهایی در کشور برای جلوگیری از واردات اتوبوس‌ها انجام شد و این موضوع یک تا یک سال و نیم به تاخیر انداختند و مواردی را در فضای مجازی منتشر کردند و باعث نگاه امنیتی و طولانی شدن مسیر وارادات شدند. اگر چنین نبود باید دو سال و نیم قبل اتوبوس‌ها وارد ناوگان می شد . برای کار نکردن زمینه فراهم است اما برای کار کردن مانع‌تراشی می‌کنند.

سروری با بیان اینکه دولت اعلام کرده که حمل و نقل رایگان استفاده از این ناوگان را افزایش داده است، تصریح کرد: تمایل مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی حتی تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. باید ببینیم حمل و نقل رایگان تمدید می‌شود یا خیر.

وی افزود: افزایش آمار استفاده از ناوگان بر اساس داده‌های علمی مجموعه‌های مسئول است. وقتی می‌گوییم این عامل آلودگی هوا و ترافیک را کاهش داده به منظور رفع کل این مشکل نیست. شهرداری کار خود را انجام می‌دهد و باید سایر دستگاه‌ها نیز وظیفه خود را انجام دهند.

نایب رئیس شورا در خصوص سفر معاون شهردار تهران به عربستان، یادآور شد: ما با تمام دنیا رایزنی داریم و در مورد سفر معاون شهردار به عربستان اطلاع دقیقی نداریم.