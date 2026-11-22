اقتصاددان مطرح آمریکایی به ناتوانی این کشور در جنگ تجاری و جنگ فراگیر مقابل چین اذعان کرد.

جوان آنلاین: جفری ساکس اقتصاددان مطرح آمریکایی تاکید کرد که این کشور متوجه شده هرگز توان پیروزی در برابر چین در جنگ تجاری یا یک جنگ فراگیر را نخواهد داشت.

وی اضافه کرد که همگرایی میان آمریکا و چین در صورت خویشتن داری متقابل آنها ممکن است.

ساکس به سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به چین طی سال جاری و سفر رئیس جمهور چین به آمریکا در سپتامبر اشاره کرد و گفت که حجم اقتصاد چین بر مبنای برابری قدرت خرید، حدود یک سوم بیشتر از اقتصاد آمریکا است. این در حالی است که میزان تولیدات صنعتی چین دو برابر آمریکا برآورد می شود.

وی بیان کرد که منطقی ترین مسیر برای هر دو طرف، همکاری است.

خبرگزاری رویترز روز گذشته گزارش داد که نشست سران در شنژن به دستاورد تجاری ملموسی منجر نشد. این در حالی است که همزمان با دیدار دو رئیس جمهور، محدودیت های بیشتر آمریکا بر صادرات تراشه های پیشرفته هوش مصنوعی به چین اجرایی شد.