یک رسانه انگلیسی نوشت: فشار عملیاتی جنگ علیه ایران، مأموریت‌های طولانی و افزایش هزینه‌های ساخت و تعمیر ناوها موجب فرسایش توان عملیاتی نیروی دریایی آمریکا شده است.

جوان آنلاین: روزنامه گاردین در گزارشی نوشت نیروی دریایی آمریکا در نتیجه فشار عملیاتی ناشی از جنگ علیه ایران، مأموریت‌های طولانی‌مدت و مشکلات ساخت و تعمیر ناوهای جنگی با محدودیت فزاینده در ظرفیت عملیاتی روبه‌رو شده است.

بر اساس این گزارش، جنگ علیه ایران موجب افزایش فشار بر ناوگان آمریکا شده و برخی ناوها مأموریت‌هایی ۱۰ تا ۱۱ ماهه را پشت سر گذاشته‌اند؛ در حالی که مدت معمول استقرار عملیاتی ناوها حدود هفت ماه است. تمدید مأموریت‌ها همچنین موجب به تعویق افتادن تعمیرات و نگهداری کشتی‌ها شده است.

گاردین با اشاره به بازگشت ناو هواپیمابر یواس‌اس جورج واشنگتن از خاورمیانه، نوشت خروج این ناو در هفته گذشته به پایان دوره‌ای کم‌سابقه انجامید که طی آن آمریکا در برخی مقاطع، ناو هواپیمابر در منطقه اقیانوس آرام در اختیار نداشت.

این روزنامه همچنین به مشکلات ساخت ناوهای جدید، افزایش هزینه‌ها و عقب‌ماندگی آمریکا در رقابت کشتی‌سازی با چین اشاره کرد و نوشت: برآوردهای دفتر بودجه کنگره آمریکا نشان می‌دهد هزینه ساخت ناوهای نیروی دریایی در برنامه ۳۰ ساله این کشور به‌طور میانگین سالانه ۵۴ میلیارد دلار خواهد بود؛ رقمی حدود ۱۸ درصد بیشتر از برآورد نیروی دریایی آمریکا.

بر اساس گزارش گاردین، نیروی دریایی آمریکا قصد دارد شمار ناوگان خود را از ۲۸۶ فروند به ۳۸۱ فروند طی ۳۰ سال آینده افزایش دهد، اما پیچیدگی طراحی ناوها، تأخیر در ساخت و افزایش هزینه‌ها، اجرای این برنامه را با چالش روبه‌رو کرده است.

این گزارش همچنین به فشار ناشی از جنگ علیه ایران بر ذخایر تسلیحاتی، نیروی انسانی و توان پشتیبانی ناوگان اشاره می‌کند؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، در صورت تداوم جنگ می‌تواند پیامدهای بلندمدت‌تری برای آمادگی عملیاتی نیروی دریایی آمریکا داشته باشد.

آمریکا در سال‌های اخیر تلاش کرده با افزایش تعداد ناوهای جنگی، زیردریایی‌ها و توسعه توان دریایی، برتری خود را در اقیانوس‌های جهان حفظ کند اما مشکلات ساخت کشتی، کمبود نیروی متخصص، تأخیر در تعمیرات و هزینه‌های بالای پروژه‌های نظامی، تحقق این اهداف را دشوار کرده است.

در مقابل، چین با گسترش ظرفیت صنایع کشتی‌سازی خود، سرعت بیشتری در ساخت ناوهای جنگی داشته است. بر اساس گزارش منتشرشده از سوی مؤسسه یوروناوال، چین در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بیش از دو برابر آمریکا تناژ کشتی‌های جنگی تولید کرده است؛ روندی که نگرانی مقام‌های نظامی و قانون‌گذاران آمریکایی درباره رقابت دریایی با پکن را افزایش داده است.