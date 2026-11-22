مسئول رسانه معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران از اجرای خطوط ۸ تا ۱۱ مترو خبر داد و گفت: فاز نخست خط ۱۰ از نمایشگاه بین‌المللی تا جنت‌آباد با دو دستگاه حفار در حال اجراست.

جوان آنلاین: سیدمحمد فخار، مسئول رسانه معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه نمایشگاه ایران پیشرو؛ سیتکس، با تشریح برنامه‌های توسعه حمل‌ونقل عمومی پایتخت، از ادامه ساخت خطوط جدید مترو خبر داد و گفت: فاز نخست خط ۱۰ مترو از محدوده نمایشگاه بین‌المللی تهران در بزرگراه چمران تا جنت‌آباد در حال اجراست و در صورت تأمین منابع مالی، بهره‌برداری از آن برای سال ۱۴۰۷ هدف‌گذاری شده است.

فخار با اشاره به اهمیت حمل‌ونقل عمومی در زندگی روزمره شهروندان تهرانی اظهار کرد: حمل‌ونقل یکی از بخش‌های مهم و نبض زندگی در تهران است و بخش‌های مختلفی از جمله مترو، تاکسیرانی و اتوبوسرانی را در بر می‌گیرد. تلاش کرده‌ایم در نمایشگاه ایران پیشرو، علاوه بر معرفی امکانات موجود و اقدامات انجام‌شده، تصویری از برنامه‌ها و فناوری‌های آینده حمل‌ونقل تهران را نیز به شهروندان ارائه کنیم.

وی افزود: در این نمایشگاه، نقشه آینده متروی تهران و برنامه‌های توسعه حمل‌ونقل عمومی به‌صورت برخط، حضوری و تصویری در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است. همچنین فناوری‌های جدیدی مانند اتوبوس‌های ۲۶ متری و خودروهای خودران تمام‌برقی با ظرفیت جابه‌جایی ۳۰۰ نفر معرفی می‌شوند که قرار است به‌زودی در تهران رونمایی شوند.

مسئول رسانه معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به ارائه خدمات برخط در حوزه حمل‌ونقل گفت: در بخش بازوی حمل‌ونقل، امکانات و اطلاعات به‌روز مترو در پلتفرم‌های داخلی ارائه می‌شود. همچنین تلاش کرده‌ایم نقشه برخط آلودگی هوا و آلودگی صوتی را در اختیار شهروندان قرار دهیم تا بتوانند وضعیت شهر را در لحظه مشاهده کنند.

فخار در ادامه با تشریح روند توسعه شبکه متروی تهران بیان کرد: ساخت شبکه متروی تهران از سال ۱۳۵۰ آغاز شده و در دوره مدیریت شهری فعلی، هفت خط مترو تکمیل شده است؛ با این حال توسعه شبکه به همین‌جا محدود نشده و ساخت خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ و همچنین خطوط توسعه‌ای در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این خطوط با هدف تکمیل شبکه حمل‌ونقل ریلی و فراهم کردن امکان جابه‌جایی شهروندان میان مناطق مختلف شهر طراحی شده‌اند تا نیاز به سفرهای غیرضروری به مرکز تهران کاهش یابد.

مسئول رسانه معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به زمان‌بندی اجرای خطوط جدید مترو گفت: خطوط ۸ تا ۱۱ در طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک و مصوبات مراجع بالادستی پیش‌بینی شده‌اند و افق اجرای آن‌ها به سال ۱۴۱۲ و پس از آن می‌رسد؛ البته تلاش می‌کنیم اجرای این پروژه‌ها را به فازهای مختلف تقسیم کنیم.

فخار در پایان درباره خط ۱۰ مترو خاطرنشان کرد: فاز نخست این خط از محدوده نمایشگاه بین‌المللی تهران در بزرگراه چمران تا جنت‌آباد در حال اجراست و در حال حاضر دو دستگاه حفار مکانیزه (TBM) در این مسیر مشغول عملیات حفاری و ایستگاه‌سازی هستند. در صورت تأمین منابع مالی، امیدواریم این فاز در سال ۱۴۰۷ به بهره‌برداری برسد.