موج اختلالات فنی و سایبری در آمریکا که بخش های مهم و حیاتی این کشور را هدف قرار داد سؤالات زیادی در خصوص ماهیت و همزمانی آنها ایجاد کرده است.

جوان آنلاین: سایت شبکه الجزیره گزارش داد، آمریکا طی روزهای گذشته در برابر سلسله اختلالات در بخش های حیاتی این کشور قرار گرفت که حرکت هواپیماها، معاملات بانکی و شرکت های فناوری را فلج کرده و حتی تا شبکه های داخلی سرویس های اطلاعاتی و امنیتی بسیار حساس کشیده شد.

مسئولان اطلاعاتی آمریکا مدعی شدند که هیچ اقدام خصمانه ای پشت این اختلالات وجود ندارد و حمله سایبری انجام نشده است. این در حالی است که همزمانی این حوادث سؤال برانگیز شده است.

هدف قرار گرفتن دفتر تحقیقات فدرال آمریکا موسوم به اف بی آی و وزارت کشاورزی این کشور از سوی هکرها تمام احتمالات از جمله حملات سایبری هماهنگ شده علیه زیرساخت های حیاتی این کشور را روی میز گذاشت. در همین راستا کاخ سفید یک تغییر ناگهانی در ساختار امنیت سایبری ملی انجام داد و کریستین دیویس را به عنوان مدیر جدید این اداره انتخاب کرد.

ترامپ نیز در واکنش به هدف قرار گرفتن دفتر اف بی آی ابراز نگرانی کرد. دولت وی که در ابتدا تلاش می کرد ابعاد این حوادث را کوچک و کم اهمیت جلوه دهد مورد انتقادات گسترده ای قرار گرفته است.

مهم ترین اختلالات صورت گرفته در آمریکا طی روزهای گذشته؛ حمله سایبری به دفتر تحقیقات فدرال و وزارت کشاورزی در ۲۰ نوامبر، توقف شبکه ارتباطات سری آژانس امنیت ملی در ۱۷ نوامبر به مدت بیش از سه روز، توقف خدمات شرکت اپل در ۱۷ نوامبر، اختلال در خدمات بانکی جی پی مورگان و ایجاد مشکل برای هزاران سپرده گذار، توقف صدها پروازها شرکت یونایتد ایرلاینز در ۱۶ نوامبر، فلج شدن حرکت هواپیماها در ۱۳ نوامبر و لغو و تأخیر هزاران پرواز و قطع جهانی خدمات مایکروسافت در ۱۲ نوامبر به مدت ۲ روز در ۷۰ کشور.

قانون گذاران آمریکایی خواهان ارائه توضیحات در کنگره به دلیل این حجم از اختلالات فنی و کشیده شدن آن به زیر ساخت ها و بخش های مهم این کشور شده اند.