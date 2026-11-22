وزیر دفاع کانادا در خصوص همکاری های نظامی با آمریکا و تهدیدات مکرر ترامپ علیه این کشور موضع گرفت.

جوان آنلاین:وزیر دفاع کانادا اعلام کرد که اطلاعی از اقدام آمریکا مبنی بر اعمال محدودیت های جدید علیه همکاری نظامی با این کشور ندارد.

وی اضافه کرد که نیروهای دو کشور به صورت تنگاتنگی در حال همکاری و هماهنگی با یکدیگر هستند.

وزیر دفاع کانادا اضافه کرد که با وجود تهدیدات مکرر ترامپ علیه این کشور تغییری در همکاری های مذکور مشاهده نکرده است.

وی گفت که کانادا به انجام وظایف خود در دفاع از امنیت این کشور ادامه می دهد و برخی تغییرات دفاعی در این کشور به دلیل تهدیدات ترامپ اعمال شده است.

وزیر دفاع کانادا تصریح کرد که سخنان نخست وزیر این کشور مبنی بر فروپاشی نظم جهانی نیازمند سرمایه گذاری بیشتر در بخش امنیت است.

روز گذشته روزنامه واشنگتن‌پست به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا محدودیت‌های جدیدی را در روابط دفاعی این کشور با کانادا اعمال کرده است.

یک مقام آمریکایی در واکنش به این اقدام مدعی شد که محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی هگست، برای کانادایی‌ها به‌منزله یک «سیلی» خواهد بود.