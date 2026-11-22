جوان آنلاین: بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر از آمریکا خواست برای پیشبرد توافق غزه و ممانعت از فروپاشی روند سیاسی فشار وارد آورد.

وی اضافه کرد که رژیم صهیونیستی هیچ واکنش مثبتی به تلاش های انجام شده برای اجرای طرح صلح نوار غزه نشان نداده است.

وزیر خارجه مصر تصریح کرد که تل آویو فرصت طلایی برای ایجاد تغییرات محسوس در منطقه را از دست داد.

وی گفت: دلیل عدم پیشرفت در مرحله دوم توافق اوضاع داخلی اسرائیل بود.

روز گذشته شورای صلح غزه به ریاست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تهدید کرد که اگر رژیم صهیونیستی همچنان در مسیر اجرای تعهدات خود ذیل طرح پایان جنگ کارشکنی کند، از مأموریت خود در نوار غزه کناره‌گیری خواهد کرد و این پرونده را به سازمان ملل بازخواهد گرداند.

منابع خبری تصریح کردند که این تحول نشان‌دهنده بالا گرفتن اختلافات میان این شورا و تل آویو است و پرسش‌های جدی را درباره آینده اداره غزه و روند بازسازی مطرح می‌کند.