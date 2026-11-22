وزیر خارجه ترکیه بر عدم قصد و نیت این کشور برای اعزام نیروی نظامی به یمن در چارچوب توافق دفاعی مکه و حمایت از عربستان تاکید کرد.

جوان آنلاین: هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که سیاست کنونی آنکارا حمایت از عربستان سعودی در حوزه دفاعی است و تاکنون هیچ تصمیمی برای استقرار نیروهای نظامی ترکیه در خاک یمن اتخاذ نشده است.

وی گفت که تصمیمات اصلی درباره ساختار ائتلاف مکه اتخاذ شده و سازوکارهای اصلی آن از جمله دبیرخانه و ستاد نظامی شکل گرفته است.

فیدان با اشاره به همکاری های دفاعی آنکارا و ریاض اظهار داشت که ترکیه در زمینه دفاع هوایی، جنگ الکترونیک و سایر حوزه های حمایت های لازم را در اختیار عربستان قرار می دهد.

وی همچنین گفت که عربستان در ارتباط با تحولات یمن با نزدیک به ۳۰ کشور همکاری می کند و آمریکا، انگلیس و برخی کشورهای اروپایی نیز بارها مواضع متعلق به نیروهای مسلح یمن را هدف حملات هوایی قرار داده اند.

فیدان درباره احتمال ورود ترکیه به یک جنگ گسترده نیز گفت هرگونه مشارکت در جنگ فراگیر، مستلزم طی شدن مراحل فنی و حقوقی و دریافت مجوز از پارلمان ترکیه است.