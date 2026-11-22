معاون حقوقی و بین المللی وزیر خارجه ایران بر آمادگی کشورمان برای مقابله با هر سناریویی تاکید کرد.

جوان آنلاین: کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین المللی وزیر خارجه ایران تصریح کرد که تهران هر اقدام ضروری را برای مقابله با محاصره اقتصادی اتخاذ خواهد کرد.

وی اضافه کرد که ایران با این محاصره به عنوان یک اقدام جنگی مقابله می کند. آمریکا ۲ مرتبه دست به اقدام نظامی علیه ایران زد و شکست سنگینی خورد و اگر می خواهد شکست بزرگتری را تجربه کند می تواند بار دیگر از گزینه نظامی استفاده کند.

غریب آبادی بیان کرد: اگر آمریکا عقلانیت داشته باشد باید گزینه نظامی را کنار بگذارد و به جای آن مسیر دیپلماسی با ایران را در پیش بگیرد.

وی گفت: ایران به رایزنی ها و تماس ها و تبادل پیام ها ادامه می دهد اما در عین حال تنها به دیپلماسی تکیه نکرده و برای تمام سناریوها آماده است.