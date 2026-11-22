نیروهای رژیم صهیونیستی در حملات هوایی و پهپادی و تیراندازی به مناطق مختلف نوار غزه، پنج فلسطینی را به شهادت رساندند و شماری دیگر را زخمی کردند.

جوان آنلاین: حملات هوایی و پهپادی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه در روز شنبه، به شهادت پنج فلسطینی و زخمی شدن شماری دیگر منجر شد که حال برخی مجروحان وخیم گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، در جنوب غربی شهر غزه، سه فلسطینی بر اثر حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودروی غیرنظامی در خیابان الصناعه واقع در محله تل الهوی، به شهادت رسیدند و شماری دیگر زخمی شدند.

همچنین در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به اردوگاه «الدوحه» در غرب شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه، یک فلسطینی به شهادت رسید و ۱۴ نفر دیگر زخمی شدند که حال شماری از آنها وخیم گزارش شده است.

در حمله دیگری در جنوب نوار غزه، پنج فلسطینی در پی حمله پهپاد رژیم صهیونیستی به اطراف کشتارگاه ترکی در جنوب خان‌ یونس زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم اعلام شده است.

همچنین یک جوان فلسطینی در حمله یک ریزپرنده رژیم صهیونیستی به شمال شرقی اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه زخمی شد.

در همین حال، رژیم صهیونیستی پیش از این نیز با شلیک ۲ موشک از سوی یک پهپاد شناسایی، مناطق «بئر زنون» و «الشاعر» در غرب خان‌یونس را هدف قرار داد و عملیات تخریب و انفجار گسترده‌ای را در مناطق شمال شرقی شهر غزه اجرا کرده است.

رژیم اسرائیل از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را آغاز کرد و در جریان این جنگ، مناطق مسکونی و زیرساخت‌های این باریکه به طور گسترده هدف حملات قرار گرفته‌اند.

به رغم تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس و توقف درگیری‌ها، نوار غزه همچنان شاهد حملات ارتش رژیم اسرائیل و تیراندازی و گلوله‌باران در مناطق مختلف است.

در مقابل، گروه‌های فلسطینی بارها رژیم اسرائیل را به نقض توافق‌های آتش‌بس و ادامه حملات علیه مناطق مختلف غزه متهم کرده‌اند.

ادامه حملات در شرایطی است که نوار غزه با بحران شدید انسانی روبه‌رو است و محدودیت در ورود کمک‌های بشردوستانه و تخریب گسترده زیرساخت‌ها، شرایط زندگی فلسطینیان به ویژه آوارگان را دشوار کرده است.