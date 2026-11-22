مکزیک در عملیاتی خونین که ۱۱ کشته برجای گذاشت، سرکرده ارشد یک کارتل مواد مخدر که یکی از ۱۰ قاچاقچی تحت تعقیب آمریکا است را دستگیر کرد؛ عملیاتی که واکنش خشن کارتل‌ها را برانگیخت و به درگیری مسلحانه، بستن جاده‌ها و آتش زدن خودروها انجامید.

جوان آنلاین: فائوستو ایسیدرو مِسا، ملقب به چاپو ایسیدرو، سرکرده باند تبهکار بلتران لِیوا، با استفاده از اطلاعات آمریکا و همکاری دو سرکرده گروه جنایتکار وی در منطقه «سینالوآ» بازداشت شد.

وزارت دفاع مکزیک اعلام کرد در این عملیات که از شب جمعه در شهر «گواساوه» آغاز شد، چهار نظامی کشته شدند و درگیری مسلحانه و پرواز بالگردهای ارتش را به دنبال داشت.

عمر گارسیا آرفوش، وزیر امنیت مکزیک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این گروه مسلح تلاش کرد از دستگیری رئیس خود جلوگیری کند. در درگیری، هفت مهاجم کشته شدند.»

«چاپو ایسیدرو» متحد مایوس، شاخه‌ای از کارتل سینالوآ بود که پس از دستگیری دو سرکرده تاریخی و بنیان‌گذار این باند، (ال مایو سامبادا و چاپو گوسمان که هر دو در آمریکا حبس ابد می‌گذرانند) برای تصاحب رهبری، جنگی خونین با کارتل چاپیتوس دارد.

تاد بلانش دادستان کل آمریکا، از این دستگیری استقبال کرد و آن را بخشی از تلاش‌های دو کشور دانست.

وی در پیامی نوشت: «این عملیات موفق، یکی از رهبران خطرناک‌ترین کارتل‌های مواد مخدر مکزیک را از میان برداشت».

تری کول رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا نیز در شبکه اجتماعی ایکس، این بازداشت را «پیروزی مهمی» خواند.

وی افزود باند بلتران لیوا «خشونت و بی‌ثباتی در مکزیک را دامن زده و هم‌زمان مواد مخدر کشنده از جمله فنتانیل را به آمریکا قاچاق کرده است.»

درگیری و بستن جاده‌ها

دستگیری «چاپو ایسیدرو» واکنش خشن کارتل او را برانگیخت؛ ساعت‌ها درگیری مسلحانه و آتش زدن خودروها و مغازه‌ها، شهر گواساوه با بیش از ۷۷ هزار نفر جمعیت را در شبی از وحشت فرو برد.

شماری از مردم در مغازه‌ها، مدرسه‌ها و باشگاه‌های ورزشی پناه گرفتند و حتی شب را همان‌جا گذراندند. در ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی، خطوط نورانی شلیک از یک بالگرد دیده می‌شد.

دولت سینالوآ سپس در ایکس اعلام کرد «اوضاع تحت کنترل است» و دیگر بستن جاده یا درگیری گزارش نشده است.

در کولیاکان، مرکز این ایالت، بستن جاده‌ها در حومه شهر گزارش شد و در پی آن صدها نظامی مستقر شدند.

«چاپو ایسیدرو» در مکزیک به اتهام عضویت در گروه‌های جنایتکار تحت تعقیب بود و آمریکا نیز به اتهام قاچاق مواد مخدر درخواست استرداد او را داشت.

بر اساس پرونده اف‌بی‌آی، مِسا متهم است دست‌کم یک تن مواد مخدر از جمله متامفتامین، کوکائین، هروئین و ماری‌جوانا قاچاق کرده و سلاح حمل می‌کند.

تارنمای تخصصی اینسایت کرایم او را سرکرده یکی از شاخه‌های منطقه‌ای کارتلی معرفی کرده که در دو شهرستان ایالت سینالوآ فعالیت می‌کرد و بر مسیر قاچاق مواد مخدر در اقیانوس آرام تسلط داشت.

وزیر دفاع مکزیک اعلام کرد: «این عملیات حاصل کار اطلاعاتی و همکاری دوجانبه با آمریکا بود.»

این دستگیری در شرایطی انجام شد که آمریکا بر مکزیک فشار می‌آورد تا هم جلوی عبور مهاجران غیرقانونی را بگیرد و هم قاچاق مواد مخدر را مهار کند.

کلائودیا شینباوم رئیس‌جمهوری مکزیک، چهارشنبه گذشته در حاشیه نشست اپک در شنژن چین با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود دیدار کرد.

ترامپ درباره این دیدار گفت به شینباوم تاکید کرده است که «کارتل‌ها بر مکزیک چیره شده‌اند» و واشنگتن نمی‌تواند این وضع را بپذیرد.

رئیس‌جمهوری چپگرای مکزیک از زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۲۴، عملیات ضدمواد مخدر را چند برابر کرده و ۹۲ سرکرده و قاچاقچی را به آمریکا تحویل داده است.