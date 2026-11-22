یک کارشناس و تحلیلگر عرب با اشاره به اینکه جنگ یمن وارد مرحله جدیدی شده است، گفت: عربستان در برآورد توانمندی‌های دولت صنعا دچار اشتباه شده است و با وجود تحول چشمگیر در توانمندی‌های موشکی و نظامی یمن، ریاض همچنان با همان ذهنیت سال ۲۰۱۵ با یمن برخورد می‌کند.

جوان آنلاین: «ابراهیم المطاع» کارشناس و تحلیلگر سیاسی یمنی در گفت وگو با شبکه خبری العهد درباره پاسخ نیروهای مسلح یمن به جنگ افروزی عربستان گفت: جنگ با عربستان سعودی وارد مرحله جدیدی شده است و دولت صنعا در واکنش به هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های حیاتی یمن، به سمت تشدید عملیات نظامی حرکت می‌کند.

وی افزود: ریاض توجیهی به دست نیروهای مسلح یمن داده است تا حملات خود را علیه تأسیسات حیاتی و منافع اقتصادی در داخل خاک عربستان گسترش دهند.

المطاع تصریح کرد: عربستان سعودی در برآورد توانمندی‌های دولت صنعا دچار اشتباه محاسباتی شده است و با وجود تحول چشمگیر در توانمندی‌های موشکی و نظامی یمن، ریاض همچنان با همان ذهنیت سال ۲۰۱۵ با یمن برخورد می‌کند.

وی تاکید کرد: نیروهای یمنی به موشک‌های بالستیک و فراصوت و همچنین پهپادهایی مجهز هستند که می‌توانند به هر نقطه‌ای در عربستان سعودی برسند. آن‌ها حتی تهدید کرده‌اند که برق ریاض را قطع خواهند کرد.

المطاع افزود: عملیات‌های یمن، فرودگاه‌ها، تأسیسات نفتی و مراکز مالی را هدف قرار داده و اقتصاد و سرمایه‌گذاری‌های عربستان را در معرض خسارات فزاینده‌ای قرار داده است.

این کارشناس گفت: تشدید حملات یمن، وجهه عربستان سعودی به عنوان یک کانون منطقه‌ای امن برای سرمایه‌گذاری، تجارت و گردشگری را تهدید و ریاض را درگیر بحرانی رو به گسترش می کند.

وی افزود: عربستان سعودی با وجود بسیج گسترده نیروها، در تلاش‌های نظامی خود برای بازپس‌گیری کنترل شهر صنعا به عنوان پایتخت یمن ناکام مانده است.

المطاع گفت: تداوم تشدید تنش‌های نظامی، خطر افزایش خسارات اقتصادی عربستان سعودی را به همراه دارد و ریاض را در برابر انتخاب‌های دشواری برای چگونگی پایان دادن به این رویارویی قرار می‌دهد.

ارتش یمن در ماههای اخیر در پاسخ به دور جدید حملات ارتش سعودی به یمن و حملات شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان در یمن، محل های تجمع و مقرهای نظامی این شبه نظامیان و همچنین عمق حیاتی اقتصادی و نظامی عربستان را هدف حملات گسترده موشکی و پهپادی خود قرار داده است.

دور جدید حملات سعودی‌ها به یمن از ۲۲ تیرماه سال ۱۴۰۵ آغاز شد که با پاسخ قاطع و پیشروی ارتش یمن در مناطق تحت اشغال شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان روبرو شده است.