مفتی جعفری لبنان در پاسخ به ادعای ضد ایرانی جوزف عون رئیس جمهور این کشور، تاکید کرد که مقاومت با یاری خداوند و حمایت ایران، لبنان را از اشغال دشمن آزاد کرد.

جوان آنلاین: در پی اظهارات ضدایرانی جوزف عون رئیس جمهور لبنان، شیخ «احمد قبلان» مفتی جعفری این کشور به شدت از قدرنشناسی عون انتقاد کرد و به تشریح دستاوردهای مقاومت و ایران علیه پروژه صهیونیستی - آمریکایی پرداخت.

شیخ احمد قبلان خطاب به رئیس جمهور لبنان گفت: هیچ طرف مرتبط با دخالت ایران وجود ندارد بلکه یک جنبش مقاومت لبنانی وجود دارد که دهه‌ها با نیروهای اشغالگر اسرائیل جنگید و بزرگترین فداکاری‌ها را برای شکست ارتش اشغالگر صهیونیستی انجام داد. با یاری خدا و حمایت تهران، اشغالگران را شکست دادند و کشور ما، لبنان، را آزاد کردند تا بیروت بتواند به لبنان بازگردد؛ لبنان بتواند به مردم لبنان بازگردد و اقتدار ملی دولت لبنان پس از آنکه به طرز تکان‌دهنده‌ای توسط اشغال تروریستی صهیونیستی یهودی شده بود، احیا شود.

قبلان خاطرنشان کرد: نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، یکی از برجسته‌ترین چهره‌های تاریخی این کشور، همچنین برجسته‌ترین شخصیت حاکم و مقاومتی است که دولت، کشور و حاکمیت ملی لبنان را احیا کرد. کمک تهران در این زمینه، ستون فقرات شکستن اشغال کشور شما لبنان از لوث اشغالگری صهیونیستی بود.

مفتی جعفری لبنان تاکید کرد: تهران این کار را به نفع لبنان و حاکمیت آن در زمانی انجام داد که اکثر اعراب و جهان، کشور اشغالی ما را رها کردند و زمانی که واشنگتن شریک نزدیک هر اشغال و تجاوز صهیونیستی علیه لبنان بود و هنوز هم است. امروز، بیش از هر زمان دیگری، مقاومت در این جنگ ، خطرناک‌ترین نقشه‌های بزرگ اسرائیل را نقش بر آب کرده است.

قبلان گفت: ما به همراه ایران دستاوردی رقم زدیم که هیچ ارتش بزرگی در جهان نمی‌توانست ارائه دهد تا مانع از اجرای پروژه تل‌آویو و ناتو برای تغییر شکل کل خاورمیانه شود. این پروژه لبنان، سوریه، اردن، مصر، ترکیه، عربستان سعودی، عراق و تمام منطقه را هدف قرار می‌دهد. آنچه مقاومت در این جنگ بزرگ به انجام رسانده است، لبنان را در قلب افسانه جهان و معجزات نادر آن قرار می‌دهد.

وی خطاب به رئیس جمهور لبنان تاکید کرد: دو گروه مقاومت، به نمایندگی جنبش امل و حزب‌الله، و حامیان مقاومت این بها را پرداختند تا لبنان، منطقه خاورمیانه و جنابعالی در کاخ بعبدا از خطرناک‌ترین پروژه آمریکایی-صهیونیستی-آتلانتیکی که به دنبال بلعیدن کل خاورمیانه، از لبنان، است، در امان بمانند.

قبلان ضمن تاکید بر ضرورت قدرشناسی عون بیان کرد: حداقل، یک کلمه وفاداری لازم است و قدردانی از ویژگی‌های انسان شریف است، زیرا شما از نهادی برخاسته‌اید که وفاداری و فداکاری در آن موج می‌زند.

جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان روز شنبه ۳۰ آبان در سخنانی به مناسبت هشتاد و سومین سالگرد استقلال این کشور ادعا کرد: لبنان با دو آزمون سرنوشت‌ساز درباره اشغالگری اسرائیل و مداخله خارجی برخی طرف‌های ایرانی رو به رو است.