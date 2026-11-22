یک نماینده پارلمان عراق با هشدار نسبت به خطرات نقض گسترده حریم هوایی این کشور توسط هواپیماهای شناسایی و جاسوسی آمریکا، آن را نقض حاکمیت سیاسی و امنیتی بغداد دانست و گفت: تحت هیچ بهانه ای نمی توان در قبال این اقدامات ساکت ماند.

جوان آنلاین: «کریم المحمداوی»، افزود: این اقدامات مکرر آمریکا، خطرات امنیتی بزرگی را به همراه دارد و نقض آشکار حاکمیت ملی و اصول دیپلماتیک و نشان‌دهنده بی‌توجهی آشکار به توافق‌نامه‌های دوجانبه و کنوانسیون‌های بین‌المللی حاکم بر روابط بین کشورهای مستقل است.

المحمداوی از مقامات امنیتی و دیپلماتیک عراق خواست تا مواضع قاطع و مؤثری برای پایان دادن فوری به این نقض‌های مکرر اتخاذ کنند و طرف آمریکایی را مسئول کامل هرگونه عواقبی بدانند که ممکن است از ادامه این نقض آشکار حریم هوایی ناشی شود.

گفتنی است که چندی قبل نیز «کریم علیوی» عضو کمیته امنیت و دفاع مجلس عراق با بیان اینکه هواپیماهای آمریکایی و اسرائیلی بدون هیچ گونه اقدام بازدارنده‌ای در حال گشت‌ زنی در حریم هوایی عراق هستند، افزود که ورود آنها به مناطق نزدیک مرز ایران تهدیدی آشکار است و با موضع اعلام شده دولت مبنی بر رد استفاده از خاک عراق به عنوان سکوی پرتاب برای حمله به کشورهای همسایه مغایرت دارد.