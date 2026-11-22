در حالی که رژیم صهیونیستی با نقض آتش‌بس به حملات هوایی و توپخانه‌ای در جنوب لبنان ادامه می‌دهد، زنبورداران، کشاورزان و دامداران لبنانی در سایه حملات هوایی شدید و مداوم، بخش عمده کندوها، دام‌ها و مزارع خود را از دست داده‌اند.

جوان آنلاین: تداوم حملات و تجاوزهای اسرائیل به جنوب لبنان خسارت های گسترده ای به بخش کشاورزی، زنبورداری و دامداری این منطقه وارد کرده و پیامدهای آن به شکل مستقیم به بازارهای داخلی و معیشت خانوارهای لبنانی کشیده شده است.

خسارت‌های بخش کشاورزی در جنوب لبنان از زمان از سرگیری جنگ اسرائیل به حدود نیم میلیون دلار رسیده و خسارت‌ها همچنان در حال گسترش است و بخش پرورش زنبور عسل، دامداری و زمین های کشاورزی را نیز دربرگرفته است.

تداوم حملات توپخانه و اقدامات ویرانگر رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان

منابع لبنانی اعلام کردند که زنبورداران جنوب لبنان که پیش از این بر تولید عسل متمرکز بودند اکنون ناچارند زیر سایه پهپادها و حملات هوایی شاهد سوختن کندوها یا تلف شدن زنبورها به دلیل قطع دسترسی به مزارع باشند.

به عنوان نمونه یکی از زنبورداران شهرک عبا در شهرستان نبطیه ۳۰۴ کندوی خود را به ارزش ۶۰ هزار دلار از دست داده است. بر اساس برآورد «حسین السقا» مسئول وزارت کشاورزی در استان نبطیه، حدود ۳۰ هزار کندوی عسل در جنوب لبنان به دلیل سوخت، اصابت مستقیم یا رها شدن در مناطق ناامن به طور کامل از بین رفته اند.

وی همچنین از کاهش حدود ۸۰ درصدی دامداری در استان نبطیه و جنوب لبنان خبر داد و افزود: تعداد گاوهای دامداران در نبطیه از بیش از پنج هزار راس به حدود ۸۶۰ راس کاهش یافته و دامداران آواره به دلیل نبود سرپناه ناچار به فروش ارزان دام‌های خود شده اند، ضمن آنکه مرغداری های خانگی و صنعتی نیز از این آسیب‌ها در امان نمانده اند. علاوه بر این، بخش زیادی از زمین‌های کشاورزی لبنان به دلیل ناامنی غیرقابل دسترس شده است.

تداوم حملات توپخانه و اقدامات ویرانگر رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان

منابع لبنانی روز یکشنبه نیز از تداوم نقض آتش‌بس لبنان و حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند. ارتش رژیم صهیونیستی سه گلوله توپ به دشت «مرجعیون» در جنوب لبنان شلیک کرد.

همچنین در ادامه اقدامات ویرانگر اشغالگران در جنوب لبنان، منابع خبری از وقوع انفجاری در حومه شهرک «زوطر شرقی» در جنوب لبنان خبر دادند. ارتش رژیم صهیونیستی همچنین با حملات خود موجب انفجاری در حومه شهرک «القنطره» در جنوب لبنان شد. منابع لبنانی از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به حومه شهرک «برعشیت» در جنوب لبنان خبر دادند.

روز گذشته نیز الاخبار لبنان در گزارشی از ویرانگری گسترده اشغالگران در شهرک زوطر شرقی خبر داده و به نقل از «محمد اسماعیل» شهردار زوطر شرقی اعلام کرده بود که میزان تخریب در این شهرک پس از «توافق چارچوب» به ۷۰ درصد رسیده و بیش از ۷۰۰ واحد مسکونی کاملا نابوده شده اند.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۴۰۴) ، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی در اوایل تیر ۱۴۰۵ با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، تل‌آویو تاکنون از اجرای کامل تعهدات خود خودداری کرده و همزمان به حملات و تخریب مناطق مسکونی، به‌ویژه در نواحی مرزی جنوب لبنان ادامه داده است. رژیم اسرائیل طی ماه‌های اخیر با تداوم حملات و تجاوزهای نظامی به جنوب لبنان، بارها حاکمیت این کشور را نقض کرده و خسارت‌های انسانی و زیرساختی گسترده‌ای به بار آورده است.