شهرک‌نشینان صهیونیست با حمله به روستاهای غرب رام الله، شماری از خانه‌ها و خودروهای فلسطینیان را به آتش کشیدند و نیروهای رژیم اسرائیل نیز با یورش به مناطق مختلف کرانه باختری، شماری از خانه‌ها را مورد تفتیش قرار دادند و چند فلسطینی را بازداشت کردند.

جوان آنلاین: شهرک‌نشینان صهیونیست با حمله به روستای دیر السودان در غرب رام‌الله، شماری از خانه‌ها و خودروهای فلسطینیان را به آتش کشیدند.

همزمان، نیروهای رژیم صهیونیستی با یورش به مناطق مختلف کرانه باختری، عملیات بازداشت و تفتیش خانه‌ها را ادامه دادند.

در این زمینه، نظامیان رژیم اشغالگر اسرائیل به اردوگاه بلاطه در شرق نابلس و شهرک کفر قلیل در شرق این شهر یورش بردند و در جریان حمله به روستای العرقة در غرب جنین، یک خانه را مورد تفتیش قرار دادند.

همچنین نیروهای رژیم صهیونیستی با یورش به منطقه خلة المی در یطا، واقع در جنوب الخلیل شماری از خانه‌ها را تفتیش کردند.

اردوگاه العروب در شمال الخلیل نیز شاهد یورش نیروهای اشغالگر اسرائیل و تفتیش خانه‌های فلسطینیان بود.

در ادامه این یورش‌ها، نیروهای رژیم صهیونیستی با حمله به شهرک صیر در شرق قلقیلیه، سه فلسطینی را بازداشت کردند.

همچنین یک جوان فلسطینی به نام «ودیع باسم جرمی» هنگام عبور از ایست بازرسی عین سینیا در شمال رام‌الله بازداشت شد.

نیروهای رژیم صهیونیستی علاوه بر این، به شهرک الزبابده در جنوب جنین، روستای عجول در شمال رام‌الله، شهرک قباطیه در جنوب جنین و شهرک عزون در شرق قلقیلیه یورش بردند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی منابع فلسطینی، اداره امور مدنی فلسطین اعلام کرده است که شهرک‌نشینان صهیونیست طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۴ مورد تعرض و حمله در کرانه باختری انجام داده‌اند.