پس از دستگیری ۲ مسافر یک هواپیما توسط ماموران نقابدار فدرال در فرودگاه بین‌المللی سیاتل - تاکوما، فرماندار ایالت واشنگتن خواستار لغو فعالیت اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) شد.

جوان آنلاین: باب فرگوسن روز شنبه در یک کنفرانس خبری اضطراری پس از حادثه پرواز ۱۳۰۶ هواپیمایی آلاسکا که به مقصد لس‌آنجلس در حال حرکت بود، گفت: امروز آخرین نمونه از خشونتی را مشاهده کردیم که اداره مهاجرت و گمرک در راستای پیشبرد دستور کار بی‌رحمانه مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به جوامع ما تحمیل کرده است.

وی با بیان اینکه عملکرد این نهاد «ناکارامد» و «غیرقابل اصلاح» است، استدلال کرد که آمریکا به کنترل «مؤثر، اخلاقی و انسانی» مرزها نیاز دارد و هرج و مرج و خشونت اداره مهاجرت و گمرک آمریکا باید به پایان برسد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که یک مسافر تصاویری را در رسانه ها منتشر کرد که در آن چندین مأمور با لباس‌های سیاه و صورت پوشیده، یک نفر را که سوار هواپیما شده بود، بازداشت کردند. این ماموران یک زن را نیز در همان هواپیما با خشونت دستگیر کردند.

به گزارش ایرنا، از زمان آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، ۱۵ مهاجر در بازداشت اداره مهاجرت و گمرک آمریکا و سه نفر دیگر در جریان عملیات این نهاد جان باخته‌اند.

بر اساس پیگیری‌های خبرگزاری آسوشیتدپرس، در مجموع ۵۹ مهاجر در مراکز اداره مهاجرت آمریکا جان باخته‌اند. در ماه سپتامبر (شهریور)، یک شهروند کاستاریکا در لوئیزیانا جان باخت. خانواده‌اش می‌گویند به او غذا و آمپول نمی‌دادند و او برای کنترل دیابتش آب کافی نمی‌نوشید.

پیش از این بازداشت یک پسربچه ۵ ساله توسط ماموران مهاجرتی آمریکا جنجالی شد.

بر اساس گزارشها، یک پسربچه پنج‌ساله آمریکای لاتین‌تبار که قرار بود برای شرکت در مسابقه فوتبال به زمین بازی برود، در پی توقف خودروی پدرش در آستین تگزاس، توسط ماموران مهاجرتی آمریکا بازداشت و همراه با پدرش به یک مرکز نگهداری خانواده‌ها منتقل شد.