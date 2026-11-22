جوان آنلاین: «جوزف عون» در مراسم بر افراشتن پرچم لبنان در بخش بیرونی تونل نهرالکلب به مناسبت هشتاد و سومین سالگرد استقلال این کشور افزود: استقلال لبنان هنوز کامل نشده است و در شرایطی نمی‌ توان از حاکمیت کامل سخن گفت که بخش‌هایی از خاک کشور همچنان تحت اشغال است و همه مردم به خانه‌های خود بازنگشته‌ اند.

وی با بیان اینکه استقلال نباید فقط به‌ عنوان دستاوردی تاریخی تلقی شود، افزود: استقلال مسئولیتی است که باید هر روز بر عهده گرفته شود و لبنان به دولتی نیاز دارد که از استقلال آن حفاظت و حاکمیتش را حفظ کند.

عون با بیان اینکه لبنان طی دهه‌های گذشته گزینه‌های مختلفی را تجربه و هزینه سنگینی پرداخت کرده است، اظهار داشت: به قدرت‌ هایی بزرگ‌ تر از لبنان تکیه کردیم، با یکدیگر دشمنی کردیم و پذیرفتیم که تصمیم‌های کشور در دست دیگران باشد و در نهایت همه این گزینه‌ ها به زیان لبنان تمام شد.

اشغالگری رژیم اسرائیل و دخالت خارجی، ۲ مانع استقلال لبنان

رئیس‌جمهوری لبنان با اشاره به چالش‌های پیش روی این کشور گفت: تکمیل استقلال لبنان امروز با ۲ مانع اساسی، مرتبط و به‌ هم‌ پیوسته مواجه است، اشغال بخش‌هایی از خاک لبنان توسط رژیم اسرائیل و مداخله خارجی در امور این کشور.

وی این ۲ مسئله را به یکدیگر مرتبط دانست و افزود: هر یک از این ۲ بحران، دیگری را توجیه می‌کند و در هر ۲ حالت لبنان هزینه می‌پردازد.

عون با تاکید بر اینکه طرح ملی وی بر حل هم‌ زمان این ۲ مسئله استوار است، افزود: هیچ اشغالی نباید باقی بماند.