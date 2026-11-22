«گادی آیزنکوت» رئیس حزب «یاشار» و مامور تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی در ادامه رایزنی‌ های سیاسی برای کنار زدن «بنیامین نتانیاهو»، از حزب لیکود برای آغاز مذاکرات فشرده دعوت کرده اما این تلاش‌ ها به رغم حمایت برخی جریان‌های سیاسی، همچنان با اختلاف‌های جدی درباره ترکیب ائتلاف آینده و مشارکت احزاب عربی و حریدی روبه‌رو است.

جوان آنلاین: حزب یاشار به رهبری آیزنکوت اعلام کرده است که از تیم مذاکره‌کننده حزب لیکود دعوت کرده تا روز یکشنبه برای از سرگیری گفت‌ و گوها و بررسی راه‌های تشکیل کابینه جدید پای میز مذاکره حاضر شود.

بر اساس این گزارش، آیزنکوت به تیم مذاکره‌کننده حزب خود دستور داده است همه گزینه‌های ممکن برای تشکیل ائتلافی گسترده را بررسی و با ارائه پیشنهادهای تازه، زمینه دستیابی به توافق سیاسی را فراهم کند.

در این زمینه، روز شنبه نشستی میان آیزنکوت و «نفتالی بنت» نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی با هدف هماهنگی درباره روند تشکیل کابینه و رایزنی‌ های سیاسی پیش از پایان مهلت قانونی برگزار شد.

آیزنکوت که از سوی رئیس اسرائیل مامور تشکیل کابینه این رژیم شده است تا ۶ دسامبر فرصت دارد کابینه پیشنهادی خود را تشکیل دهد و برای دریافت رای اعتماد به کنست ارائه کند.

مخالفت بنت با بازگشت نتانیاهو به قدرت

نفتالی بنت در حمایت از تلاش‌های آیزنکوت برای تشکیل کابینه جدید اعلام کرد که به تشکیل کابینه‌ای با عنوان «اصلاحات و وحدت» به ریاست وی و با مشارکت شرکای سیاسی باور دارد.

وی با تاکید بر مخالفت خود با ادامه نخست‌وزیری بنیامین نتانیاهو گفت متعهد است که نتانیاهو نخست‌وزیر آینده نباشد و حزبش تحت هیچ شرایطی به وی یا اردوگاه سیاسی او نخواهد پیوست.

در همین حال، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که رهبران موسوم به «بلوک تغییر» در حال بررسی تعیین مهلتی مشخص برای پایان مذاکرات با حزب لیکود و احزاب حریدی هستند تا پس از آن درباره گام‌ های بعدی خود تصمیم‌ گیری کنند.

شروط جنجالی لیکود برای تشکیل کابینه وحدت

در سوی دیگر، حزب لیکود به رهبری نتانیاهو شروط خود را برای تشکیل کابینه وحدت داخلی اعلام کرده است که نشان‌ دهنده عمق اختلاف‌ها میان جریان‌های سیاسی درباره ترکیب کابینه آینده رژیم صهیونیستی است.

شبکه ۱۵ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که توقف تحریم سیاسی نتانیاهو و احزاب حریدی، مخالفت علنی با هرگونه مشارکت احزاب عربی در کابینه، مخالفت مطلق با تشکیل کشور فلسطین و حفظ مناطق امنیتی موجود در غزه، لبنان و سوریه از جمله اصول اعلام‌شده لیکود برای تشکیل کابینه وحدت است.

این شروط در حالی مطرح می‌شود که مشارکت احزاب عربی و نحوه تعامل با جریان‌های حریدی از موضوعات اختلاف‌ برانگیز در مذاکرات تشکیل کابینه به شمار می‌رود.

امیدواری منصور عباس به تشکیل کابینه آیزنکوت

در این زمینه، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع خود گزارش داد که «منصور عباس» رئیس فهرست عربی متحد، در گفت‌ وگوهایی غیر علنی از تشکیل کابینه به ریاست آیزنکوت ابراز اطمینان کرده است.

عباس در این گفت‌ وگوها اعلام کرده است که از تحولات اخیر از جمله اظهارات «آویگدور لیبرمن» و دیدار «نفتالی بنت» با «نتانیاهو» نگران نیست و معتقد است که هنوز روند سیاسی به مرحله بازگشت‌ ناپذیر نرسیده است.

از سوی دیگر، «یوسف جبارین» عضو کنست و رئیس فهرست مشترک عربی نیز اعلام کرد که این جریان آماده است برای جایگزینی کابینه نتانیاهو و کنار رفتن «ایتمار بن‌گویر» وزیر امنیت داخلی و «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی، در سریع‌ ترین زمان ممکن تلاش کند.

وی شرایط کنونی را برای همه شهروندان رژیم صهیونیستی نوعی وضعیت اضطراری توصیف کرد.