جوان آنلاین: سرتیپ «یحیی سریع» در واکنش به ادعای چندباره مقامات عربستان مبنی بر تهدید شهر مکه از سوی یمن اظهار داشت که مردم یمن، کسانی هستند که مکه و تمام اماکن اسلامی را مقدس می‌ دانند.

وی افزود: «آنچه دشمن سعودی در مورد تهدید منطقه مکه تبلیغ می‌کند، دروغی بزرگ است.»

سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: هیچ خطری مکه را تهدید نمی‌کند مگر از جانب نظام آل سعود.

وی تاکید کرد که عملیات نیروهای مسلح یمن، تاسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی عربستان را هدف قرار می‌ دهد.

صنعا با رد ادعای عربستان سعودی مبنی بر هدف قرار دادن مدینه منوره و مکه مکرمه از سوی نیروهای مسلح یمن، ترویج این دعاهای ریاض را در تلاش برای جلب حمایت کشورهای اسلامی از خود، بدون آنکه شواهد مشخصی ارائه کند، می داند.

عربستان سعوی در سال ۲۰۱۵ و پس از حمله نظامی به یمن اقدام به محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشور فقیر کرد و آمریکا در اکتبر ۲۰۱۶ به این محاصره پیوست و سپس ادعا کرد که از این تصمیم عقب نشینی کرده است.

صنعا در ۱۴ تیر ۱۴۰۵، تصمیم به شکست این محاصره گرفت و متعاقب آن عربستان اقدام به بمباران فرودگاه صنعا کرد که با پاسخ قاطع نیروهای مسلح مواجه شد و در ادامه با انجام عملیات هایی، با عقب راندن شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان، موفق شدند به پیروزهای بزرگی از جمله کنترل شهر بندری و تاریخی «المخا» و منطقه مهم، راهبردی و ساحلی کهبوب در جنوب این کشور دست یابند.

این امر، کنترل ارتش یمن بر تنگه راهبردی «باب‌المندب» را به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان به‌شدت افزایش داد.

نیروهای ارتش یمن همچنین شماری از جزایر راهبردی را از شبه نظامیان مورد حمایت عربستان بازپس گرفتند که تکمیل کننده تسلط بر این آبراهه است.