نتایج یک نظرسنجی نشان داد که آمریکایی‌ها بیشتر در این زمینه توافق دارند که حزب جمهوری خواه وضعیت نامعلومی دارد و فکر می‌کنند که رئیس جمهوری آینده آنها احتمالا یک دموکرات خواهد بود.

جوان آنلاین: نظرسنجی تارنمای پولیتیکو نشان داد که شمار آمریکایی هایی که فکر می کنند دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ پیروز می شوند دو برابر کسانی است که جمهوری خواهان را پیروز این انتخابات می دانند.

این گزارش با اشاره به اینکه حتی یک نفر از هر پنج نفری که در انتخابات سال ۲۰۲۴ به دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، رای دادند معتقد است که جمهوری‌خواهان کاخ سفید را از دست خواهند داد، افزود: این یک نشانه نگران کننده برای حزب جمهوری‌خواه به شمار می‌رود، زیرا این حزب در تلاش است پس از متحمل شدن شکست‌های گسترده در انتخابات اخیر، موقعیت خود را بازیابد و پس از یک دهه قرار گرفتن در مدار سیاسی ترامپ، هویت و مسیر خود را دوباره تعریف کند.

تنها ۶۰ درصد از رای ‌دهندگان به ترامپ معتقدند جمهوری‌خواهان کاخ سفید را حفظ خواهند کرد. در مقابل، رای دهندگان دموکرات اطمینان بسیار بیشتری به حزب خود دارند. بر اساس نظرسنجی مؤسسه «پی‌اف گلوبال» که در روزهای پس از انتخابات میان‌دوره‌ای انجام شد، ۸۷ درصد از رای دهندگانی که در انتخابات به کامالا هریس معاون جو بایدن رای داده بودند، انتظار دارند دموکرات‌ها در انتخابات سال ۲۰۲۸ پیروز شوند.

اما با وجود این همگرایی، درباره نوع نامزدی که باید برای انتخابات ریاست‌ جمهوری آینده انتخاب شود، اختلاف‌ نظر وجود دارد.

در پاسخ به پرسشی درباره ویژگی‌ های رئیس‌جمهور بعدی، بیشتر رای ‌دهندگان، نه اکثریت مطلق آنها، توافق داشتند که رئیس‌جمهور آینده باید اهل مبارزه سیاسی و دفاع از مواضع خود باشد. با این حال، رای هندگان در طیف‌های مختلف سیاسی، ویژگی‌های دیگری را نیز برای چهل ‌وهشتمین رئیس‌جمهور آمریکا ضروری دانستند.

در میان رای ‌دهندگان به هریس، ۴۳ درصد خواهان رئیس‌جمهوری «اهل مبارزه سیاسی و دفاع از مواضع خود» هستند؛ در حالی که ۴۰ درصد نیز گزینه «پیشرو» و ۳۴ درصد گزینه «خلاق» را انتخاب کردند.

در میان رای ‌دهندگان به دونالد ترامپ، ۴۵ درصد خواهان انتخاب رئیس ‌جمهور «محافظه‌کار» هستند؛ رقمی که از ۳۹ درصدی که گزینه «اهل مبارزه سیاسی و دفاع از مواضع خود» را برگزیده ‌اند، بیشتر است.

آن ها همچنین درباره سوابق نامزدهای مورد نظر خود اختلاف‌نظر دارند. به طوری که نزدیک به سه نفر از هر ۱۰ رای ‌دهنده به ترامپ می‌گویند ترجیح می‌دهند رئیس‌جمهور آینده فردی باشد که در دولت ترامپ فعالیت نکرده باشد.

این رقم در میان رای ‌دهندگان ترامپ که خود را طرفدار جریان «ماگا» (عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم) نمی ‌دانند، به ۴۶ درصد می‌رسد؛ این در حالی است که ۸۲ درصد از حامیان وفادار جریان ماگا ترجیح می‌دهند رئیس جمهوری آینده از اعضای دولت ترامپ باشد.

این اختلاف‌نظرها هم ‌اکنون در میان رهبران ارشد و قانون‌گذاران حزب جمهوری‌خواه مشهود است. شمار فزاینده‌ ای از جمهوری‌خواهان کنگره در حال بررسی گزینه مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ هستند. به گفته آن ها، روبیو در مقایسه با جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور، کمتر با شکست سنگین جمهوری ‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای پیوند خورده است. در مقابل، برخی دیگر معتقدند نامزد این حزب باید فردی باشد که اساساً خارج از حلقه نزدیکان و نفوذ مستقیم ترامپ قرار داشته باشد.

نتایج نظرسنجی پولیتیکو در اوایل ماه جاری میلادی نشان داد که میزان رضایت از عملکرد ترامپ در میان کل جمهوری‌خواهان ۷۵ درصد است و در میان طرفدار جریان ماگا این رقم به ۹۳ درصد می‌رسد.

پس از پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، انتخابات بعدی برگزار می‌شود و طبق قانون اساسی آمریکا، ترامپ نمی‌تواند برای سومین دوره متوالی نامزد شود.

انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری آمریکا در سه‌شنبه ۷ نوامبر ۲۰۲۸ (۱۷ آبان ۱۴۰۷) برگزار می‌شود. در این انتخابات، رئیس‌جمهور چهل‌وهشتم آمریکا انتخاب خواهد شد و دوره ریاست‌جمهوری جدید از ۲۰ ژانویه ۲۰۲۹ (اول بهمن ۱۴۰۷) آغاز می‌شود.