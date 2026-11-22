جوان آنلاین: جریان نفت عبوری از تنگه هرمز در هفته دوم نوامبر ۲۰۲۶ تقریباً به نصف هفته نخست این ماه کاهش یافته است؛ موضوعی که از تضعیف روند احیای صادرات نفت از خلیج فارس و تشدید اختلالات در مسیرهای حمل‌ونقل دریایی منطقه حکایت دارد.

روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی با استناد به داده‌های اولیه شرکت اطلاعات کالایی کپلر (Kpler) اعلام کرد که حجم جریان نفت از تنگه هرمز در هفته دوم نوامبر تقریباً نصف میزان ثبت‌شده در هفته نخست این ماه بوده است.

این کاهش در شرایطی رخ داده که حملات به کشتی‌های تجاری در منطقه افزایش یافته و تردد نفتکش‌ها در یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان با محدودیت بیشتری مواجه شده است.

کاهش ۱۵ درصدی تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز

بر اساس این گزارش، در هفته منتهی به ۱۸ نوامبر، مجموعاً ۲۶۳ فروند کشتی از تنگه هرمز عبور کرده‌اند که این رقم در مقایسه با هفته قبل ۱۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین تعداد نفتکش‌های عبوری از این آبراه راهبردی از ۵۲ فروند در هفته قبل به ۳۷ فروند رسیده است؛ آماری که از کاهش محسوس فعالیت ناوگان حمل‌ونقل نفت در منطقه حکایت دارد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پیش از آغاز درگیری‌ها در ماه فوریه، روزانه حدود ۱۳۵ فروند کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کردند. این آبراه به‌طور معمول محل انتقال حدود یک‌پنجم نفت و گاز جهان محسوب می‌شود.

افزایش حملات به کشتی‌ها و تشدید ناامنی دریایی

فایننشال تایمز افزایش حملات به کشتی‌های تجاری را یکی از عوامل اصلی کاهش تردد دریایی در تنگه هرمز عنوان کرده است.

بر اساس این گزارش، دست‌کم ۷ نفتکش طی هفته منتهی به انتشار گزارش هدف حمله قرار گرفته‌اند و از زمان آغاز درگیری‌ها نیز سه فروند کشتی غرق شده‌اند.

همچنین فهرست کشتی‌هایی که ایران آنها را غیرمنطبق با ضوابط اعلام‌شده برای عبور از مسیرهای دریایی می‌داند، از ۴۶ فروند به ۲۴۰ فروند افزایش یافته است.

افزایش ناامنی دریایی در کنار محدودیت‌های اعمال‌شده بر مسیرهای عبور، موجب شده است شرکت‌های کشتیرانی با ریسک بیشتری برای تردد در منطقه مواجه شوند. در همین حال، افزایش هزینه‌های بیمه جنگی و نگرانی مالکان کشتی‌ها درباره امنیت خدمه و محموله‌ها، چشم‌انداز بازگشت پایدار فعالیت ناوگان نفتکش‌ها را با ابهام مواجه کرده است.

تردید در تداوم احیای صادرات نفت خلیج فارس

کاهش جریان نفت از تنگه هرمز در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که طی ماه اکتبر نشانه‌هایی از احیای صادرات نفت منطقه مشاهده شده بود و بازارهای جهانی انتظار داشتند با بازگشت تدریجی عرضه، فشار بر قیمت‌ها کاهش یابد.

با این حال، کاهش تردد نفتکش‌ها و افت جریان محموله‌های نفتی در نیمه دوم نوامبر نشان می‌دهد روند احیای صادرات همچنان شکننده است.

تحلیلگران هشدار داده‌اند که تداوم حملات به کشتی‌های تجاری می‌تواند در ماه‌های آینده دسترسی به نفتکش‌های کافی برای انتقال نفت را نیز محدود کند. علاوه بر این، افزایش زمان تعمیر کشتی‌های آسیب‌دیده و بالا ماندن هزینه بیمه خطر جنگ، موانع دیگری در مسیر بازگشت فعالیت عادی حمل‌ونقل دریایی منطقه ایجاد کرده است.

در عین حال، فایننشال تایمز تأکید کرده است که آمار جریان نفت کپلر در هفته‌های اخیر هنوز قطعی نیست و ممکن است با شناسایی عبورهای ثبت‌نشده نفتکش‌ها که به‌اصطلاح «عبورهای تاریک» (Dark Transits) نامیده می‌شوند، در محاسبات بعدی افزایش یابد.

به این ترتیب، کاهش جریان نفت از تنگه هرمز در نیمه دوم نوامبر، در کنار افت تعداد نفتکش‌های عبوری و افزایش حملات دریایی، بار دیگر اهمیت امنیت این آبراه را برای تجارت جهانی انرژی برجسته کرده است.