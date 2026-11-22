یک روزنامه فرانسوی به نگرانی زلنسکی نسبت به پایان دوره ریاست جمهوری ماکرون و روی کار آمدن چهره های نامطلوب برای کی یف اشاره کرد.

جوان آنلاین: روزنامه فرانسوی فیگارو در گزارشی تاکید کرد که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، نگران است با پایان دوره ریاست جمهوری امانوئل ماکرون و روی کار آمدن رئیس جمهور جدید در فرانسه، حمایت پاریس از کی ‌یف کاهش یابد یا متوقف شود.

بر اساس این گزارش، نگرانی مقامات اوکراینی تنها به رفتن ماکرون محدود نمی شود بلکه شامل به قدرت رسیدن نامزدهای مخالف کمک به اوکراین نیز می شود. فرانسه پس از آلمان دومین کشور اروپایی از نظر میزان کمک به اوکراین محسوب می شود.

پیشتازی مارین لوپن و ژان لوک ملانشون در نظرسنجی های انتخاباتی نگرانی هایی را در کی‌ یف ایجاد کرده است زیرا هر دو آنها بارها از کمک های نظامی به اوکراین و استقرار نیروهای نظامی در خاک این کشور انتقاد کرده اند.

مارین لوپن نیز اعلام کرده است در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، کمک های مالی فرانسه به اوکراین را متوقف خواهد کرد.