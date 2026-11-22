جوان آنلاین: هم‌زمان با افزایش صادرات نفت از تنگه هرمز به سطوح نزدیک به پیش از جنگ، کاهش تعداد نفتکش‌های خالی در مسیر ورود به خلیج عمان، نگرانی‌ها درباره تداوم جریان صادرات نفت از منطقه را افزایش داده است.

بر اساس گزارش منتشرشده در حوزه بازار انرژی، ظرفیت مجموع نفتکش‌های غول‌پیکر و نفتکش‌های سوئزمکس که به‌صورت خالی در مسیر حرکت به سمت خلیج عمان قرار دارند، از ۱۳۰ میلیون بشکه در پایان ماه اوت به ۷۱ میلیون بشکه در ۱۶ نوامبر کاهش یافته است؛ به این ترتیب، ظرفیت نفتکش‌های ورودی به منطقه طی این مدت حدود ۴۵ درصد افت کرده است.

این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که صادرات نفت از تنگه هرمز طی ماه‌های اخیر، عمدتاً با استفاده از روش انتقال محموله از یک نفتکش به نفتکش دیگر در خلیج عمان، به سطوح نزدیک به دوران پیش از جنگ بازگشته است.

کاهش نفتکش‌های خالی؛ گلوگاه جدید صادرات نفت خلیج فارس

بر اساس داده‌های شرکت TankerTrackers که بلومبرگ به آن استناد کرده است، ظرفیت نفتکش‌های خالی در مسیر ورود به منطقه به‌شدت کاهش یافته است. سمیر مدنی، از بنیان‌گذاران این شرکت، با اشاره به وضعیت حمل‌ونقل دریایی منطقه اعلام کرده است که تعداد نفتکش‌های خالی برای انتقال نفت از منطقه کافی نیست.

به گفته وی، اگرچه انتقال نفت از تنگه هرمز به خلیج عمان امکان‌پذیر است، اما ظرفیت کافی برای خارج کردن این محموله‌ها از خلیج عمان وجود ندارد.

این مسئله نشان می‌دهد که افزایش صادرات نفت از تنگه هرمز لزوماً به معنای افزایش پایدار عرضه نفت در بازارهای جهانی نیست و کمبود ظرفیت حمل‌ونقل در مراحل بعدی می‌تواند به محدودیت صادرات منجر شود.

انتقال نفتکش به نفتکش؛ افزایش زمان و هزینه حمل‌ونقل

یکی از عوامل اصلی کاهش دسترسی به نفتکش‌ها، تغییر الگوی حمل‌ونقل نفت در پی جنگ و ناامنی مسیرهای دریایی منطقه است.

در شرایط فعلی، انتقال بخش قابل‌توجهی از نفت از طریق عملیات انتقال کشتی به کشتی (STS) در خلیج عمان انجام می‌شود. در این روش، نفتکش‌های کوچک‌تر از جمله سوئزمکس و افراماکس، محموله‌ها را از تنگه هرمز خارج کرده و به نفتکش‌های بسیار بزرگ (VLCC) در خارج از تنگه منتقل می‌کنند.

با این حال، اجرای این الگو باعث شده است نفتکش‌های غول‌پیکر برای هفته‌ها در انتظار دریافت محموله باقی بمانند. هم‌زمان، نفتکش‌های کوچک‌تر نیز به دلیل انجام سفرهای طولانی و فعالیت در مسیرهای رفت‌وبرگشتی، زمان بیشتری را در این چرخه حمل‌ونقل سپری می‌کنند.

در نتیجه، تعداد نفتکش‌های آزاد در بازار جهانی کاهش یافته و کشتی‌های کمتری برای ورود به خلیج عمان و بارگیری نفت در دسترس هستند. این مسئله علاوه بر محدود کردن صادرات نفت خلیج فارس، ظرفیت حمل‌ونقل در مسیرهای مهم دیگر مانند انتقال نفت از سواحل خلیج مکزیک آمریکا به آسیا را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

افزایش حملات به نفتکش‌ها و هزینه‌های بیمه دریایی

افزایش ناامنی در مسیرهای دریایی خلیج فارس نیز یکی دیگر از عوامل محدودکننده فعالیت نفتکش‌ها محسوب می‌شود. بر اساس داده‌های شرکت اطلاعات دریایی Windward، پنج نفتکش در فاصله ۱۱ تا ۱۸ نوامبر در نزدیکی تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته‌اند.

همچنین در این گزارش به وقوع تقریباً روزانه حوادث برخورد نفتکش‌ها با مین‌های دریایی در مسیرهایی اشاره شده است که ایران آنها را کریدورهای غیرمجاز اعلام کرده است.

افزایش حملات و ناامنی دریایی موجب شده است بخشی از مالکان نفتکش‌ها تمایل کمتری به فعالیت در خلیج فارس داشته باشند. در همین حال، افزایش حق بیمه خطر جنگ و تأخیرهای عملیاتی، هزینه سفرهای دریایی را بالا برده و ظرفیت مؤثر ناوگان قابل استفاده را کاهش داده است.

ماریا برتزلتو، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت Signal Group، نیز با اشاره به این شرایط اعلام کرده است که حملات مکرر، دامنه مالکان کشتی‌های حاضر به فعالیت در خلیج فارس را محدود کرده و هزینه‌های بیمه و تأخیرهای عملیاتی بر هزینه سفرها افزوده است.