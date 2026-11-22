در پی تیراندازی در یک جشن در شهر پارما در ایالت اوهایو آمریکا، سه نفر از جمله یک دختر نوجوان کشته و یک زن زخمی شدند.

جوان آنلاین: پلیس شهر پارما در ایالت اوهایو آمریکا اعلام کرد این حادثه در جریان یک جشن تولد نوزاد در تالار «پاندورا مجیکال ایونتس» رخ داده و دو فرد مسلح شناسایی و بازداشت شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، اسکات ترکسلر، سخنگوی پلیس پارما، اعلام کرد نیروهای پلیس حوالی ساعت ۶ بعدازظهر به وقت محلی (۲۳:۰۰ به وقت گرینویچ) به گزارش تیراندازی در بلوک ۵۳۰۰ خیابان ریج پاسخ دادند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های محلی، این تیراندازی در داخل تالار «پاندورا مجیکال ایونتس» و در جریان یک جشن تولد نوزاد رخ داده است.

ترکسلر تأیید کرد که در این حادثه یک دختر نوجوان و دو مرد بزرگسال در محل حادثه جان باخته‌اند و یک زن نیز از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته و زخمی شده است. پلیس اعلام کرد که دو فرد مسلح در این حادثه شناسایی و تحت کنترل قرار گرفته‌اند و هیچ خطری متوجه عموم مردم نیست.

بر اساس گزارش دیلی میل، این تیراندازی به سبب «مشکل خانوادگی» رخ داده است. پلیس پارما همچنین اعلام کرد که خیابان ریج در هر دو جهت بین خیابان‌های ولما و مارلبرو تا پایان تحقیقات مسدود خواهد بود. هویت قربانیان تاکنون منتشر نشده است.

این رویداد در ادامه زنجیره خشونت‌های مسلحانه و تیراندازی‌های جمعی در آمریکا که از جمله به سبب آزادی مالکیت اسلحه شیوع یافته‌اند رخ داده است.