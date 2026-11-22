رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا با متهم کردن پیت هگست، وزیر جنگ این کشور، به سوءاستفاده از قدرت و تضعیف امنیت ملی، خواستار استیضاح او شد.

جوان آنلاین: حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا و نامزد تصدی ریاست این مجلس در دوره جدید کنگره، در مصاحبه با نیویورک تایمز گفت چنانچه دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده وزیر جنگ دولتش را برکنار نکند، کنگره باید روند استیضاح هگست را آغاز کند.

حکیم جفریز که نماینده نیویورک است، به نیویورک تایمز گفت: «اگر دونالد ترامپ پیت هگست را برکنار نکند، او باید استیضاح شود.»

وی با متهم کردن وزیر جنگ آمریکا به سوءاستفاده از قدرت و تضعیف امنیت ملی این کشور تأکید کرد: «البته که او باید برود.»

هگست یکی از معماران اصلی جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در اواخر سال ۱۴۰۴ علیه ایران بوده است؛ جنگی که به گفته منتقدان داخلی، بدون مجوز کنگره و برخلاف قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳ آغاز شد و هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد آمریکا و امنیت منطقه تحمیل کرد. جفریز پیش‌تر نیز هگست را «معمار این جنگ انتخابی پرهزینه و بی‌پروا علیه ایران» خوانده بود که به گفته او «قیمت‌ها را برای مردم آمریکا به شدت افزایش داده و کشور را ناامن‌تر کرده است.»

بر اساس گزارش نیویورک تایمز، پیش از این نیز تلاشی برای استیضاح هگست در اواخر این دور از مجلس نمایندگان که تحت کنترل جمهوری‌خواهان بوده، صورت گرفته بود، اما با رأی ۲۱۱ نماینده به ارجاع قطعنامه استیضاح به کمیته قضایی مجلس، این روند عملاً متوقف شد. با این حال، پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر و کنترل این حزب بر هر دو مجلس کنگره، مسیر را برای ازسرگیری تحقیقات و اقدامات نظارتی و پاسخگوکننده علیه کابینه ترامپ هموار کرده است.