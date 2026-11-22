اولیانوف تاکید کرد سیاستمداران غربی با ادعای آمادگی روسیه برای حمله به اروپا، شهروندان خود را می‌ترسانند.

جوان آنلاین: میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، سیاستمداران غربی را به هراس‌افکنی میان شهروندان خود با استفاده از سناریوهای ساختگی درباره مسکو متهم کرد.

او در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: سیاستمداران غربی با ادعای آمادگی روسیه برای حمله به اروپا، شهروندان خود را می‌ترسانند و فضاسازی می‌کنند.

وی ادامه داد: در برابر این اتهامات، این پرسش بسیار ساده مطرح می‌شود که اساساً چرا روسیه باید به اروپا حمله کند؟

اولیانوف تصریح کرد: مقامات غربی تا کنون هیچ‌گونه پاسخ روشن، مستدل و منطقی برای این سوال طبیعی ارائه نداده‌اند.