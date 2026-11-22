جوان آنلاین: غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی گفت: قیمت خرید تضمینی گندم هنوز نهایی نشده است، اما با نزدیک شدن دیدگاه اعضای شورای قیمت‌گذاری، امیدواریم این نرخ در روزهای آینده اعلام شود.

‌وی افزود: با وجود اینکه طبق قانون، قیمت خرید تضمینی باید در تیرماه اعلام می‌شد، اختلاف‌نظر میان ۹ عضو شورا شامل سه نماینده دولت و ۶ نماینده تشکل‌ها و کشاورزان، مانع از توافق نهایی شد.البته جلسات شورا و کمیسیون از همان زمان آغاز شده و اکنون دیدگاه‌ها به یکدیگر نزدیک‌تر شده است.

نوری افزود: تأخیر در اعلام نرخ با هدف رعایت منافع کشاورزان صورت گرفته و در تعیین قیمت نهایی، همه هزینه‌های تولید، از جمله آثار آزادسازی قیمت برخی نهاده‌ها، در نظر گرفته شده است تا گندمکاران بتوانند محصول خود را با قیمت واقعی و سودی عادلانه عرضه کنند.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: کشاورزان اطمینان داشته باشند که منافع تولیدکنندگان در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم مورد توجه قرار گرفته است.