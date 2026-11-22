جوان آنلاین: وزارت گردشگری عراق پس از حواشی ایجادشده، توضیحاتی را درباره اعمال عوارض جدید گردشگری ارائه داد و دایره شمول آن را محدود کرد.

وزارت گردشگری عراق اعلام کرد که طرح بازگرداندن عوارض گردشگری، زائران ایرانی و لبنانی را در بر نمی‌گیرد.

در ادامه بیانیه این وزارتخانه آمده است: این تصمیم بر اساس اصل «عمل متقابل» و به دلیل عدم دریافت عوارض از شهروندان عراقی در این کشورها اتخاذ شد.

پیشتر، علی الدخیلی، وزیر گردشگری،‌ در اظهاراتی غیرمسئولانه توافق لغو روادید بین ایران و عراق را ظلمی به عراق توصیف کرد و افزود گذرنامه‌های تردد اتباع پاکستانی و افغانستانی در ایران در ازای ۵۰ دلار به فروش می رسد و این افراد می‌توانند رایگان وارد عراق شوند. وی مدعی شد بغداد خواستار احیای روادید برای ایرانیان است.