تنش‌های بین اروپا و آمریکا در سایه تلاش‌های ترامپ برای دستیابی به صلح سریع در اوکراین رو به افزایش است.

جوان آنلاین: روزنامه دی ولت در مطلبی به تشدید اختلافات بین دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا با اتحادیه اروپا در جریان تقویت تلاش های یک جانبه وی برای دستیابی به صلح سریع در اوکراین پرداخته و نوشت: ترامپ می‌خواهد با این تصور که نشست سه جانبه اخیر با رهبران چین و روسیه هیچ دستاوردی نداشته است، مقابله کند.

رئیس جمهور آمریکا در طول کنفرانس مطبوعاتی خود پس از سفر چند روزه‌اش به آسیا، تابلوهای بزرگی را در سمت راست و چپ تریبون خود نصب کرده بود که روی آن با تیترهای بزرگی نوشته شده بود: «توافق‌های تاریخی در هند و اقیانوسیه» و «اعلامیه صلح توسط رهبران ایالات متحده، روسیه و چین».

اما علیرغم ادعاهای مطرح شده درباره موفقیت این نشست سه جانبه، این دیدار تنها یک جلسه نمادین برای عکاسی بود.

ترامپ در جریان سفر به آسیا نه تنها از پوتین به عنوان یک دوست یاد کرد، بلکه از اروپایی‌ها به خاطر کمک‌هایشان به اوکراین نیز انتقاد کرد.

ترامپ اندکی پس از پایان دیدار سه جانبه‌اش با ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ در شنژن چین، با پیامی در اجلاس حامیان اوکراین موسوم به «ائتلاف مشتاقان» در برلین نیز شرکت کرد.

بر اساس گزارش های منتشر شده ترامپ از طریق تلفن همراه جارد کوشنر، داماد خود ضمن انتقاد از تعهدهای مالی اروپا به کی یف مدعی شد که پوتین خواهان صلح است و آنها (اروپاییان) باید تلاش‌های خود را بر دستیابی به آن متمرکز کنند و پول خود را صرف چیزهای دیگر کنند.

رئیس جمهور آمریکا به دلیل اینکه کشورهای اروپایی حامی اوکراین در این نشست موافقت کرده بودند که در مجموع ۷۰ میلیارد یورو به کی یف کمک کنند، به شدت از آن ها انتقاد کرد.

به این ترتیب لحن و صدای جدیدی از واشنگتن برخاسته است که اروپا را نه تنها به مانع‌تراشی در مسیر صلح، بلکه حتی به تضعیف فعال آن از طریق حمایت از کی یف متهم می‌کند.

با این حال، این لحن، نتیجه‌ای معکوس با آنچه رئیس جمهور آمریکا در نظر داشت، داده است.

مجمع سالانه امنیت بین‌المللی هالیفاکس روز جمعه در شهر بندری هالیفاکس، در شمال شرقی کانادا، آغاز شد. رویدادهای شنژن و موضع آمریکا نسبت به اوکراین از جمله موضوعات اصلی گفتگو در راهروهای این نشست بود. شرکت کنندگان اروپایی در این نشست پاسخ‌های صریحی به انتقادات ترامپ ارائه دادند.

دیوید مک‌گینتی، وزیر دفاع کانادا، که مستقیماً از برلین به این نشست سفر کرده بود در واکنش به انتقادات ترامپ گفت: حمایت ما از اوکراین تزلزل‌ناپذیر است و ما به ارائه آن ادامه خواهیم داد. تماس تلفنی ترامپ آن تأثیری را که رئیس جمهور آمریکا در نظر داشت، نداشت. او گفت: سیاستمداران حاضر در اتاق پس از این تماس ترامپ حتی متحدتر از قبل بودند.

نیلز اشمید از مقامات وزارت دفاع آلمان هم در واکنش به این موضع گیری های ترمپ گفت: ما پیوسته از اوکراین حمایت کرده‌ایم و تا زمانی که جنگ ادامه داشته باشد، به این حمایت ادامه خواهیم داد. ما نمی‌خواهیم اوکراین به دلیل کمبود منابع نظامی مجبور به توافق شود.

اوایل این هفته در نشست گروه تماس اوکراین در بروکسل، البریج کولبی، معاون وزیر جنگ آمریکا نیز انتقاد تندی از استراتژی به اصطلاح حملات عمیق اوکراین - استراتژی‌ که اروپا به طور فعال از آن حمایت می‌کند - مطرح کرد.

کولبی، از این استراتژی به عنوان ناکارآمد انتقاد کرد و گفت که این رویکرد به پایان جنگ کمکی نخواهد کرد.

این امر همچنین واشنگتن را در موضعی کاملاً مخالف با اعتقاد اروپایی‌ها مبنی بر اینکه اوکراین باید در موضع قدرت قرار گیرد تا در میز مذاکره موفق باشد، قرار می‌دهد.

بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان هم متعاقباً در واکنش به این موضع گیری واشنگتن انتقاد کولبی را «کاری کاملاً احمقانه» خواند.

این تشدید تنش، نشان‌دهنده ناامیدی اروپا از موضع آمریکا بوده و البته روابط فراآتلانتیک را متشنج کرده است.

یک نماینده عالی رتبه اروپایی در این باره گفت: موفقیت اوکراین و حمایت ما از کی یف مانع از تسلیم در برابر روسیه می‌شود و به امنیت ما کمک می‌کند.

وقتی از او پرسیده شد که آیا انتقاد واشنگتن چیزی را تغییر خواهد داد، وی قاطعانه سرش را تکان داده و جواب منفی داد.

افزایش تردیدها نسبت به مهارت آمریکایی‌ها در مذاکرات

در این میان تردیدها در مورد مهارت‌های مذاکره آمریکایی‌ها نیز گسترش می یابد.

در اجلاس برلین، جارد کوشنر، فرستاده ویژه ایالات متحده، به یک پیشرفت ادعایی در روند مذاکرات صلح اوکراین اشاره کرد. وی با اشاره به بند دفاع متقابل ناتو گفت: «من معتقدم که ما روس‌ها را متقاعد کرده‌ایم که هرگونه تضمین امنیتی برای اوکراین بر اساس ماده ۵ خواهد بود.»

اما هیچ بیانیه‌ای از مسکو برای اثبات این ادعا وجود ندارد و کاملاً برعکس آن دیده می شود. رسانه‌های دولتی روسیه روز جمعه به نقل از سرگئی رابیاکوف، معاون وزیر امور خارجه، گفتند که هرگونه «شبه عضویت» اوکراین در یک اتحاد نظامی غربی «غیرقابل قبول» است.

در این میان برخی گزارش ها نشان می‌دهد که ایالات متحده حتی در حال بررسی عضویت کامل اوکراین در ناتو در ازای واگذاری کنترل دونباس توسط کی یف است.

ترامپ روز جمعه رد پیشنهاد روسیه در این باره را کم‌اهمیت جلوه داده و گفت: ما چیزهایی می‌گوییم، آنها چیزهایی می‌گویند. این همچنین یک جنگ روابط عمومی است. پوتین نمی‌تواند با همه چیز موافقت کند و سپس وارد مذاکره شود.

شرکت‌کنندگان در هالیفاکس این اظهارات را به عنوان مدرکی مبنی بر اینکه اروپایی‌ها نباید از واشنگتن مرعوب شوند، ذکر کردند.

پترو پوروشنکو، رئیس جمهور سابق اوکراین، گفت: «بهترین دیپلمات‌ها در حال حاضر نیروهای مسلح اوکراین هستند.»

هفته پیش هم اتفاق مشابهی افتاد. کوشنر و استیو ویتکاف، مذاکره کنندگان آمریکایی اعلام کردند که موافقت روسیه را برای حضور اروپایی‌ها در دور بعدی مذاکرات به دست آورده‌اند.

یک روز بعد، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، برای اطلاع عموم اعلام کرد که چنین موافقتی داده نشده است.

در ین شرایط نمایندگان اروپایی فرض بر این دارند که آمریکایی ها فهمیده‌اند که بدون اروپا هیچ راهی برای پیشرفت وجود ندارد.