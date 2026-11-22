از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نه‌تنها اهداف اعلامی این عملیات محقق نشد، بلکه به اذعان مقامات غربی و رسانه‌های آمریکایی، شکست راهبردی به متجاوزان تحمیل شده است.

جوان آنلاین: از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نه‌تنها اهداف اعلامی این عملیات محقق نشد، بلکه به اذعان مقامات غربی و رسانه های آمریکایی، بن‌بست راهبردی و شکست‌های میدانی و سیاسی بر متجاوزان تحمیل شد. این جنگ که با حملات گسترده و کشتار غیرنظامیان از جمله دانش‌آموزان بی‌گناه آغاز شد، به‌سرعت ابعاد انسانی، امنیتی و اقتصادی گسترده‌ای پیدا کرد و واکنش‌های متفاوتی را در رسانه‌های بین‌المللی برانگیخت.

رسانه‌های جهان هر یک با رویکردهای خاص خود، تلاش کرده‌اند روایت این جنگ را شکل دهند؛ بررسی این بازتاب‌ها می‌تواند تصویری روشن‌تر از وضعیت واقعی جنگ و چشم‌انداز آن ارائه دهد.

رسانه های انگلیسی

دویچه وله در گزارشی به قلم جان شلتون با همکاری خبرگزاری فرانسه و دی‌پی‌ای نوشت آرتور میلر، مقام بودجه‌ای وزارت دفاع آمریکا، در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنا اعلام کرد هزینه جنگ آمریکا با ایران که دونالد ترامپ در ۲۸ فوریه بدون مجوز کنگره آغاز کرد، تا ۱۳ نوامبر از ۴۸٫۳ میلیارد دلار فراتر رفته است. به نوشته این رسانه، این رقم هزینه عملیات نظامی، تجهیزات و مهمات را در بر می‌گیرد، اما خسارت واردشده به تأسیسات نظامی آمریکا در خاورمیانه را شامل نمی‌شود.

میلر هنگام پرسش درباره برآورد کل خسارت، رقمی ارائه نکرد و راجر ویکر، رئیس کمیته، از او خواست هرچه زودتر این ارقام را ارائه دهد. بر پایه گزارش، خبرگزاری آسوشیتدپرس از آسیب به صدها آشیانه هواپیما، پادگان، سامانه راداری و انبار که خسارت آن به میلیاردها دلار می‌رسد خبر داده و روزنامه وال‌استریت ژورنال در اکتبر به نقل از منابع وزارت دفاع، خسارت تأسیسات آمریکا در منطقه را بین پنج تا ۱۵ میلیارد دلار برآورد کرده است.

مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی نیز هزینه تعمیر ساختمان‌ها را بدون تجهیزات و سامانه‌های داخلی بیش از چهار میلیارد دلار برآورد کرده است. به نوشته دویچه وله، دولت ترامپ گاه جنگ را جنگ ندانسته، گاه آن را برده و گاه نزدیک به پایان خوانده، اما هیچ چشم‌اندازی برای پایان آن دیده نمی‌شود و بسته شدن تنگه هرمز، که به گفته این رسانه نتیجه مستقیم حملات آمریکا به ایران است، هر روز به اقتصاد جهانی ضربه می‌زند. دولت ترامپ از کنگره خواسته بودجه دفاعی ۱٫۵ تریلیون دلاری سال ۲۰۲۷ را که ۴۰ درصد بیش از ۲۰۲۶ است تصویب کند، اما با تسلط دموکرات‌ها بر دو مجلس، تصویب آن تقریباً ناممکن به نظر می‌رسد.

رویترز در گزارشی نوشت عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در گفت‌وگو با روزنامه دولتی «ایران» گفت تهران همچنان امیدوار است دیپلماسی به پایان جنگ با آمریکا بینجامد و پیام‌ها از طریق میانجی‌ها میان دو طرف رد و بدل می‌شود. به نوشته این خبرگزاری، عراقچی گفت ایران به دنبال «توافقی است که تضمین کند جنگ دیگری رخ نخواهد داد» و پیش از ادامه مذاکرات، تضمین جدیت واشنگتن را می‌خواهد و درباره شکل و ماهیت اقدام‌های اعتمادساز با میانجی‌ها گفت‌وگو کرده است.

بر پایه گزارش، او نگه داشتن اورانیوم غنی‌شده در داخل کشور را از خطوط قرمز ایران خواند، اما گفت «راه‌حل منصفانه» همچنان ممکن است؛ مقام‌ها پیش‌تر از «فرمول‌های عملی» از جمله رقیق‌سازی اورانیوم تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سخن گفته بودند. آژانس برآورد کرده بود ایران پیش از حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای در ژوئن ۲۰۲۵، ۴۴۰٫۹ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تا ۶۰ درصد داشت و روشن نیست چه مقدار از آن باقی مانده است. به نوشته رویترز، دونالد ترامپ در نشستی خبری گفت «آنها می‌خواهند توافق کنند، اما توافقی که برای من پذیرفتنی باشد نمی‌خواهند». مقام‌های قطری و ایرانی نیز سه‌شنبه در گفت‌وگوهایی برای «پر کردن شکاف میان پیشنهادها» دیدار کردند.

پی‌بی‌اس نیوز در گزارشی نوشت گزارش آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد بزرگ‌ترین شوک انرژی تاریخ و نگرانی‌های فزاینده تغییر اقلیم، شیوه تأمین برق خانه‌ها، خودروها و صنایع جهان را دگرگون می‌کند. به نوشته این رسانه، آژانس که پس از بحران نفتی ۱۹۷۳ تأسیس شد، می‌گوید پیامدهای جنگ ایران «نشانه‌های ماندگار» بر بخش انرژی جهان بر جای می‌گذارد و کشورها امنیت و مقرون‌به‌صرفه بودن برق را در اولویت قرار می‌دهند؛ روندی که به سود فناوری‌های تجدیدپذیر مانند خورشیدی و جایگزین‌هایی مانند هسته‌ای است، اما استفاده از زغال‌سنگ را نیز به‌عنوان ذخیره بحران تقویت می‌کند، به‌ویژه در آسیای غنی از زغال‌سنگ.

فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس، گفت «هیچ مسیر معتبری برای بازگشت جهان انرژی به وضع پیش از جنگ نمی‌بینم» و هرچه بحران طولانی‌تر شود اثرها عمیق‌تر می‌شود. بر پایه گزارش، آژانس پیش‌بینی می‌کند نفت عبوری از تنگه هرمز از ۲۰ میلیون بشکه در روز پیش از جنگ به ۸٫۵ میلیون بشکه در ۲۰۳۰ و کمتر از دو میلیون بشکه در ۲۰۳۵ کاهش یابد. همچنین برای نخستین بار تقاضای انرژی برای سرمایش از گرمایش پیشی گرفته است. در نشست اقلیمی سازمان ملل در ترکیه، آنکارا می‌خواهد سهم برق از مصرف کل انرژی جهان از حدود ۲۱ درصد کنونی به ۳۵ درصد تا ۲۰۳۵ برسد. بر پایه گزارش، هند بیشترین رشد تقاضای انرژی را خواهد داشت و سهم برق در چین از ۳۲ درصد به ۴۳ درصد می‌رسد.

رسانه های عربی

الجزیره در مقاله ای به شکل‌گیری ناوگان‌های دریایی سایه به‌عنوان ابزاری برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی می‌پردازد. این ناوگان‌ها که عمدتاً از نفتکش‌های فرسوده و فاقد بیمه معتبر تشکیل شده‌اند، با خاموش کردن سامانه‌های ردیابی و استفاده از شرکت‌های صوری، خارج از نظارت نظام مالی و حقوقی غرب فعالیت می‌کنند.

به گفته نویسنده، حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ کشتی، معادل نزدیک به ۱۰ درصد ناوگان جهانی نفتکش‌ها، در این شبکه فعالیت دارند. کنترل شرکت‌های بیمه غربی به آمریکا و متحدانش امکان داده است تجارت نفت کشورهای تحریم‌شده را محدود کنند؛ اما این فشارها به شکل‌گیری شبکه‌های موازی تجاری انجامیده است.

نویسنده هشدار می‌دهد عبور این کشتی‌ها از تنگه هرمز، دریای سرخ و کانال سوئز، خطر تصادف، نشت نفت و آلودگی محیط‌زیست را افزایش می‌دهد. در صورت وقوع حادثه، هزینه‌های چندمیلیارددلاری پاک‌سازی و خسارت‌ها ممکن است بر دوش کشورهای منطقه بیفتد. همچنین اختلال در تردد دریایی، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه و در نهایت تورم وارداتی را به دنبال دارد.

در پایان، نویسنده خواستار تدوین مقررات منطقه‌ای سخت‌گیرانه و الزام کشتی‌ها به ارائه ضمانت مالی و پوشش بیمه‌ای معتبر برای حفاظت از امنیت اقتصادی و محیط‌زیستی کشورهای منطقه است.

رأی الیوم در مقاله ای نوشت: ایران در برابر تداوم محاصره آمریکا و وضعیت فرسایشی «نه جنگ، نه صلح» ممکن است به‌دنبال تغییر قواعد تقابل باشد. تجربه سوریه نشان داده است که تداوم تحریم‌ها، در کنار جنگ، فساد و فروپاشی زیرساخت‌های اقتصادی، می‌تواند پیامدهای بلندمدت و جبران‌ناپذیری برای یک کشور داشته باشد.

در این شرایط، احتمال اعزام کاروانی از نفتکش‌های ایرانی برای شکستن محاصره آمریکا، اقدامی راهبردی و آزمونی برای اراده واشنگتن خواهد بود. آمریکا در برابر این اقدام با دو انتخاب دشوار روبه‌رو می‌شود: توقیف یا حمله به نفتکش‌ها و پذیرش خطر پاسخ نظامی ایران، یا اجازه عبور آن‌ها و تضعیف اعتبار سیاست تحریمی خود.

نویسنده سه مسیر پیش روی تهران را رویارویی مستقیم، افزایش حساب‌شده هزینه‌های محاصره برای آمریکا و استفاده از فرصت‌های دیپلماتیک برای کاهش تحریم‌ها می‌داند. به باور او، تحرک نفتکش‌ها می‌تواند معادلات فشار را تغییر دهد، اما تحقق این هدف به اعتبار بازدارندگی ایران و واکنش واشنگتن بستگی دارد. در نهایت، پایان دادن به چرخه جنگ، تحریم و تهدید، شرط اصلی ثبات و توسعه منطقه است.

المیادین در مقاله ای نوشت: اختلالات اخیر در سامانه‌های مایکروسافت، شبکه حمل‌ونقل هوایی آمریکا، خدمات بانکی، شرکت هواپیمایی یونایتد و شبکه ارتباطی داخلی آژانس امنیت ملی آمریکا، پرسش‌هایی درباره امنیت زیرساخت‌های دیجیتال این کشور ایجاد کرده است.

مقامات آمریکایی اعلام کرده‌اند شواهدی از حمله سایبری هماهنگ یا دخالت یک دولت خارجی وجود ندارد و هر یک از اختلالات دلایل فنی مستقلی داشته‌اند؛ از نقص نرم‌افزاری و مشکلات تجهیزات شبکه گرفته تا به‌روزرسانی سیستم‌ها و عملیات تعمیر و نگهداری.

با این حال، هم‌زمانی این حوادث نشان می‌دهد که زیرساخت‌های دیجیتال آمریکا با وجود تفاوت در علل مستقیم اختلالات، از آسیب‌پذیری‌های ساختاری مشترکی رنج می‌برند. پیچیدگی فناوری، فرسودگی سامانه‌های قدیمی، وابستگی متقابل خدمات و فشار ناشی از به‌روزرسانی‌های سریع، احتمال بروز بحران‌های گسترده را افزایش داده است.

نویسنده نتیجه می‌گیرد که محتمل‌ترین فرضیه، حمله هماهنگ خارجی نیست، بلکه شکنندگی ساختاری زیرساخت‌های دیجیتال آمریکاست؛ وضعیتی که حتی بدون دخالت دشمن خارجی می‌تواند اختلالاتی گسترده ایجاد کند.

رسانه های چین و روسیه

اسکات ریتر، افسر پیشین اطلاعاتی تفنگداران دریایی آمریکا، در مقاله‌ای در راشاتودی با عنوان «شنژن؛ نخستین گام برای فاصله گرفتن از جنگ جهانی سوم» نوشت که جنگ علیه ایران و پیامدهای آن، به‌ویژه بحران جهانی انرژی، از عوامل مهم شکل‌گیری دستور کار نشست دونالد ترامپ، ولادیمیر پوتین و شی جین‌پینگ در چین بود. به اعتقاد وی، اگرچه در بیانیه مشترک سه رهبر اشاره مستقیمی به جنگ ایران نشد، تأکید بر افزایش تولید و عرضه فرآورده‌های نفتی و تأمین امنیت انرژی، نشان‌دهنده توجه آنان به پیامدهای این جنگ برای ثبات جهانی است.

ریتر با اشاره به اینکه جنگ علیه ایران در بیانیه مشترک سه رهبر مطرح نشد، تأکید می‌کند که پیامدهای این جنگ، از جمله اختلال در عرضه جهانی انرژی، عملاً به یکی از موضوعات اصلی مذاکرات تبدیل شده است. وی معتقد است ادامه درگیری‌ها می‌تواند بحران انرژی را تشدید کند و ثبات اقتصاد جهانی را به خطر اندازد.

از نگاه این تحلیلگر، نشست شنژن فرصتی برای جلوگیری از گسترش تنش‌ها و حرکت به‌سوی کاهش خطر رویارویی قدرت‌های هسته‌ای فراهم کرده است. او شکل‌گیری چارچوب مذاکرات سه‌جانبه درباره خلع سلاح هسته‌ای را دستاوردی مهم می‌داند؛ هرچند حل بحران‌های موجود، به‌ویژه جنگ علیه ایران، به مذاکرات جدی‌تر و تصمیم‌های عملی نیاز دارد.

خبرگزاری شینهوا در گزارشی به نقل از سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، نوشت که تهران آمادگی دارد از طریق مذاکره با آمریکا به وضعیت «نه جنگ و نه صلح» پایان دهد و طرح پیشنهادی دو روزه خود برای توقف درگیری‌ها و بازگشایی تنگه هرمز همچنان روی میز است.

عراقچی تأکید کرد که ایران به دنبال توافقی پایدار از مسیر دیپلماسی است که منافع ملی کشور را تضمین کند و مانع وقوع جنگی دیگر شود؛ مشروط بر اینکه واشنگتن اراده واقعی خود برای توافق را نشان دهد و اقدامات اعتمادساز انجام دهد.

بر اساس طرح پیشنهادی تهران، آمریکا باید در روز نخست به تعهدات خود، از جمله لغو تحریم‌های تازه علیه ایران، عمل کند و ایران در روز دوم تنگه هرمز را بازگشایی و مذاکرات را آغاز کند. به گفته عراقچی، واشنگتن تاکنون پاسخ مثبتی به این پیشنهاد نداده، اما تهران همچنان برای بررسی جزئیات و زمان‌بندی اجرای هفت شرط خود درباره بازگشایی تنگه آمادگی دارد.

وزیر خارجه ایران با اشاره به ادامه میانجیگری قطر و پاکستان گفت کانال‌های ارتباطی میان تهران و واشنگتن فعال است و ایران ضرورتی برای تغییر یا اضافه کردن میانجی‌های جدید نمی‌بیند. وی صلح پایدار منطقه‌ای را مستلزم تأمین امنیت و توسعه برای همه کشورهای منطقه دانست.