جوان آنلاین: هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد: اسرائیل سناریویی برای انجام عملیات نظامی علیه سوریه دارد و به بهانه حمایت از دروزی‌ها به دنبال اجرای طرحی نظامی در این کشور است.

فیدان ادامه داد که رژیم اسرائیل از یکی از عشیره های دروزی در جنوب سوریه حمایت می‌کند و به‌صورت هفتگی سلاح و مهمات در اختیار این عشیره قرار می‌دهد.

وی افزود که دو عشیره دروزی در جنوب سوریه از دولت دمشق حمایت می‌کنند و مخالف اسرائیل هستند.

وزیر امور خارجه ترکیه همچنین گفت که رژیم اسرائیل تلاش می‌کند با حمایت از یکی از عشیره های دروزی، ارتش سوریه را به واکنش وادار کرده و تحریک کند.

فیدان تصریح کرد: آنکارا سناریوی احتمالی اسرائیل در سوریه را به متحدان منطقه‌ای خود، آمریکا و کشورهای اروپایی اطلاع داده است.

وی در پایان هشدار داد: هرگونه عملیات نظامی اسرائیل علیه سوریه به از سرگیری درگیری‌ها و بی‌ثباتی بیشتر در منطقه منجر خواهد شد.