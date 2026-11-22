نتایج یک نظرسنجی در آلمان حاکی از مخالفت نیمی از مردم این کشور با ادامه کمک های نظامی و مالی به اوکراین به شیوه کنونی است.

جوان آنلاین: نظرسنجی جدید مؤسسه انگلیسی یوگاو حاکی از آن است که نزدیک به نیمی از شهروندان آلمان خواهان کاهش یا توقف کامل کمک های این کشور به اوکراین هستند.

بر اساس نتایج این نظرسنجی، ۴۹ درصد از شرکت کنندگان با کاهش یا توقف کامل کمک های مالی و نظامی آلمان به کی یف موافق هستند.

این در حالی است که ۳۰ درصد از پاسخ دهندگان خواهان ادامه کمک ها در سطح کنونی و ۹ درصد خواهان افزایش آن هستند.

فریدریش مرتس صدراعظم آلمان روز جمعه در مجمع اقتصادی آلمان و اوکراین در برلین از ادامه سرمایه گذاری در اوکراین دفاع کرد و گفت معتقد است سرمایه گذاری های آلمان در این کشور به سود اقتصاد آلمان خواهد بود.