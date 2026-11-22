جوان آنلاین: در جریان حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به خودروی حامل مواد غذایی در محله تل الهوی واقع در جنوب غرب شهر غزه دست کم سه فلسطینی به شهادت رسیده و چند تن دیگر زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، خودروی مذکور در حال انتقال مواد غذایی به چادرهای آوارگان فلسطینی در شهر غزه بود.

همچنین وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که تنها طی ۴۸ ساعت دست کم ۹ فلسطینی در حملات صهیونیست ها به شهادت رسیده و ۵۵ تن دیگر زخمی شدند.

تعداد شهدا در نوار غزه از زمان اجرای به اصطلاح آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون به هزار و ۶۷۱ تن و تعداد زخمی ها به ۶ هزار و ۶۲ تن رسیده است.